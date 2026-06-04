RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN VIVO | MONTEVIDEO

Junta vota fideicomiso extrapresupuestal: aumentó monto para saneamiento y se redujo el de veredas, calles y limpieza

Además, fue eliminado el plan para Ciudad Vieja que pretendía un monto de 40 millones de dólares, para lograr acuerdo con ediles de la oposición.

junta-departamental-vota-fideicomiso

La Junta Departamental está tratando el fideicomiso para financiamiento extrapresupuestal que presentó la Intendencia de Montevideo.

El proyecto original contemplaba un plan para Ciudad Vieja por 40 millones de dólares que fue eliminado para reducir el costo original del fideicomiso. También se redujo monto de veredas, calles y limpieza, para aumentar de saneamiento, y con esto el oficialismo obtuvo el apoyo de cuatro miembros de la oposición.

El monto inicial era de 318 millones de dólares y se pasó a 260 millones de dólares.

diputado del fa acuso a nacionalista de actitud destemplada ante autoridades de jutep en comision
Seguí leyendo

Diputado del FA acusó a nacionalista de "actitud destemplada" ante autoridades de Jutep en comisión

Hasta el momento se aprobó limpieza (que pasó de 60 a 50 millones de dólares) con 21 votos y saneamiento -(que aumentó de 102 a 130 millones de dólares) tuvo 31 en 31 votos.

Para calles y veredas está previsto 40 millones de dólares cada uno de los puntos, que todavía no fueron aprobados.

En desarrollo.

Embed - Sesión Ordinaria del jueves 4 de junio de 2026 - Junta Departamental de Montevideo

Temas de la nota

Lo más visto

video
LA MAÑANA EN CASA | 22-11

El tubófono "Opus II" de la Rambla Presidente Wilson
Canal 10 WEB

La luna en Capricornio
Así Es Tu Día | 03-06-2026

La luna continúa en Capricornio
GRAN HERMANO | 31-05-2026

¡Salió la Bomba y volvió Sol!
Así Es Tu Día | 29-05-2026

La luna continúa en Escorpio

Te puede interesar

Junta vota fideicomiso extrapresupuestal: aumentó monto para saneamiento y se redujo el de veredas, calles y limpieza video
EN VIVO | MONTEVIDEO

Junta vota fideicomiso extrapresupuestal: aumentó monto para saneamiento y se redujo el de veredas, calles y limpieza
Atacaron a tiros casa en Jardines del Hipódromo: Es por problemas familiares, no es la primera vez que pasa, dijo propietario
Policiales

Atacaron a tiros casa en Jardines del Hipódromo: "Es por problemas familiares, no es la primera vez que pasa", dijo propietario
Aumentó el precio del peaje: las nuevas tarifas para las siete categorías que ya rigen
RUTAS NACIONALES

Aumentó el precio del peaje: las nuevas tarifas para las siete categorías que ya rigen

Dejá tu comentario