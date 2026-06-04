Junta vota fideicomiso extrapresupuestal: aumentó monto para saneamiento y se redujo el de veredas, calles y limpieza

La Junta Departamental está tratando el fideicomiso para financiamiento extrapresupuestal que presentó la Intendencia de Montevideo.

El proyecto original contemplaba un plan para Ciudad Vieja por 40 millones de dólares que fue eliminado para reducir el costo original del fideicomiso. También se redujo monto de veredas, calles y limpieza, para aumentar de saneamiento, y con esto el oficialismo obtuvo el apoyo de cuatro miembros de la oposición.

El monto inicial era de 318 millones de dólares y se pasó a 260 millones de dólares.

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Hasta el momento se aprobó limpieza (que pasó de 60 a 50 millones de dólares) con 21 votos y saneamiento -(que aumentó de 102 a 130 millones de dólares) tuvo 31 en 31 votos.

Para calles y veredas está previsto 40 millones de dólares cada uno de los puntos, que todavía no fueron aprobados.

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