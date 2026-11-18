En Durazno hubo denuncia por la venta de señales de TV piratas en un local comercial de celulares y tecnología. El abogado de los denunciantes explicó los perjuicios que estas prácticas generan para quienes lo ofrecen y para quienes adquieren estos servicios.

Fernando Couto, abogado de la Cámara Antipiratería del Uruguay, explicó que el vendedor vendía “TV box” con aplicaciones piratas “ya instaladas”.

“Ofrecía el servicio por whatsapp hasta que hace pocos meses tenía en sus redes sociales publicado el dispositivo, ofreciendo cientos de canales para la venta”, detalló Couto.

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El abogado también advirtió que hay “gran perjuicio” para quienes compran estos dispositivos y que la persona entrega datos por “los permisos concedidos”.

“Después tenemos las historias de que la gente se queja que le robaron claves y no sabe lo que sucedió, posiblemente el origen sea en estas cajas”, explicó.