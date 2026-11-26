Flores celebra una historia que merece ser contada. La oportunidad laboral a un joven con síndrome de Down representa mucho más que la incorporación a un puesto de trabajo: es una muestra de inclusión, compromiso y de una sociedad que apuesta por las capacidades de las personas.
Inclusión social y laboral: Marcos, un joven con síndrome de Down tuvo su primer día de trabajo
Hace más de diez años que Marcos concurre a Adoflo, donde asiste a cuatro terapias. Este jueves, entró a trabajar a un supermercado de Trinidad, previo proceso de sensibilización y capacitación.
Esta es la historia de Marcos Ríos.
Sheila Guerra es la fonoaudióloga de Marcos, que hace más de diez años concurre a la Asociación Down de Flores (Adoflo). El joven asiste a cuatro terapias, incluidas psicología, fonoaudiología, psicomotricidad y maestra especializada.
Junta Departamental de Montevideo aprobó proyecto que prohíbe que los taxis puedan trabajar para aplicaciones de vehículos privados
"Marcos es una persona amorosa, es muy compañero, un poco vergonzoso, a veces, pero se resaltan muchas cosas positivas de él", según lo definió. Se manifestó orgullosa y emocionada por la oportunidad laboral.
La terapeuta contó cómo fue el proceso previo al día de hoy, en el que Marcos tuvo su primer día de trabajo. Agradeció a la empresa que le abrió sus puertas y narró que como parte de la preparación se realizó la sensibilización del equipo y hubo entrevistas previas, como la que tuvo que enfrentar Marcos para evaluar sus cualidades y sus características.
Subrayado habló con Marcos luego de su primer día y habló de la emoción de tener un trabajo, que este viernes tendrá un nuevo capítulo.
Dejá tu comentario