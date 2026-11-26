Flores celebra una historia que merece ser contada. La oportunidad laboral a un joven con síndrome de Down representa mucho más que la incorporación a un puesto de trabajo: es una muestra de inclusión, compromiso y de una sociedad que apuesta por las capacidades de las personas.

Sheila Guerra es la fonoaudióloga de Marcos, que hace más de diez años concurre a la Asociación Down de Flores (Adoflo). El joven asiste a cuatro terapias, incluidas psicología, fonoaudiología, psicomotricidad y maestra especializada.

"Marcos es una persona amorosa, es muy compañero, un poco vergonzoso, a veces, pero se resaltan muchas cosas positivas de él", según lo definió. Se manifestó orgullosa y emocionada por la oportunidad laboral.

La terapeuta contó cómo fue el proceso previo al día de hoy, en el que Marcos tuvo su primer día de trabajo. Agradeció a la empresa que le abrió sus puertas y narró que como parte de la preparación se realizó la sensibilización del equipo y hubo entrevistas previas, como la que tuvo que enfrentar Marcos para evaluar sus cualidades y sus características.

Subrayado habló con Marcos luego de su primer día y habló de la emoción de tener un trabajo, que este viernes tendrá un nuevo capítulo.