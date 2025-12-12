RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Junta aprobó el régimen de sanciones para quienes circulen o estacionen por el Solo Bus: la multa será de 3 UR

La fiscalización por el uso indebido de este carril será de lunes a viernes, de 7:00 a 20:00 horas. El proceso para la multa inicia con imágenes tomadas por cámaras instaladas en 58 ómnibus.

senda-solo-bus-montevideo.jpg

Una multa de 3 UR para quienes circulen por el carril Solo Bus en Montevideo fue aprobada esta semana por la Junta Departamental de Montevideo. Con el valor de la UR en diciembre de $1.841,56, la multa rondaría unos $5524.68, pero todavía no entró en vigencia.

La Intendencia de Montevideo había informado previamente que se va a "utilizar las cámaras instaladas en 58 ómnibus para fiscalizar el uso del carril Solo Bus por parte de vehículos particulares, aplicando penalizaciones cuando el vehículo esté detenido sobre el carril o lo invada y se desplace al menos 100 metros dentro de él".

"La nueva normativa surge a partir del estudio de la División Transporte de la Intendencia, que basándose en la necesidad de ordenar el tránsito y garantizar que los ómnibus circulen con mayor velocidad y regularidad en el carril preferencial, concluyó que correspondería determinar que aquellos vehículos particulares (no autorizados) pasen a incurrir en infracción si circulan en el carril Solo Bus en los días y horarios no permitidos por una distancia mayor a los cien metros, conforme lo establecido por la reglamentación que hará la Intendencia de este decreto. Con esta medida se apunta a la disuasión y el desaliento de un comportamiento que se considera una conducta transgresora a la normativa vigente, y que por ende atenta contra la seguridad vial y la mejor convivencia en el espacio vial", señala el comunicado de la Junta de Montevideo.

fiscalia archivo denuncia de legisladores de la coalicion contra fenapes por uso de licencias sindicales
Seguí leyendo

Fiscalía archivó denuncia de legisladores de la coalición contra Fenapes por uso de licencias sindicales

En octubre, Germán Benítez, director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, había detallado que la fiscalización por el uso indebido de este carril será de lunes a viernes, de 7:00 a 20:00 horas.

"El proceso va a ser que la cámara toma la imagen, luego es validada por personal de inspección de tránsito y una vez que queda validada se confirma como multa, la persona puede recurrir y finalizado el proceso, queda firme", explicó en ese momento. También se refirió al comportamiento de los ómnibus. "El carril Solo Bus es solamente para buses, con algunas excepciones, pero el carril que está al lado no es solamente para autos. Entonces, el ómnibus está autorizado a circular por esos carriles. Si nosotros logramos liberar el carril Solo Bus, la invasión de ómnibus en el carril de los autos va a ser mucho menos frecuente".

Temas de la nota

Lo más visto

Inumet extendió a 14 departamentos la advertencia por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
HASTA LAS 18:00

Inumet extendió a 14 departamentos la advertencia por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
USAN EL NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

Advierten por estafa en Montevideo: delincuentes se hacen pasar por Movimiento Tacurú y ofrecen rifas falsas
dos detenidos y dos investigados

Lo que se sabe del crimen de anciana en Shangrilá: su nieta detenida, situaciones de violencia y consumo de drogas
HAY CUATRO DETENIDOS

Encontraron el cuerpo de la mujer de 84 años que estaba desaparecida; fue hallado enterrado en el fondo de su casa
Detenido de 18 años

Un joven ingresó a la Facultad de Psicología e intentó abusar de una estudiante; fue detenido

Te puede interesar

Claldy llegó a un acuerdo con los trabajadores y se levantan los ocho despidos video
MINISTERIO DE TRABAJO

Claldy llegó a un acuerdo con los trabajadores y se levantan los ocho despidos
Foto: Subrayado. Cristian Kike Olivera acompañado de su abogado en Fiscalía.
investigación

"Kike" Olivera citado como testigo en Fiscalía por causa que investiga procedencia del dinero de Albín
Orsi está reunido en un nuevo Consejo de Ministros para analizar lo realizado y proyectar 2026
en Torre ejecutiva

Orsi está reunido en un nuevo Consejo de Ministros para analizar lo realizado y proyectar 2026

Dejá tu comentario