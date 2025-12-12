Junta aprobó el régimen de sanciones para quienes circulen o estacionen por el Solo Bus: la multa será de 3 UR

Una multa de 3 UR para quienes circulen por el carril Solo Bus en Montevideo fue aprobada esta semana por la Junta Departamental de Montevideo. Con el valor de la UR en diciembre de $1.841,56, la multa rondaría unos $5524.68, pero todavía no entró en vigencia.

La Intendencia de Montevideo había informado previamente que se va a "utilizar las cámaras instaladas en 58 ómnibus para fiscalizar el uso del carril Solo Bus por parte de vehículos particulares, aplicando penalizaciones cuando el vehículo esté detenido sobre el carril o lo invada y se desplace al menos 100 metros dentro de él".

"La nueva normativa surge a partir del estudio de la División Transporte de la Intendencia, que basándose en la necesidad de ordenar el tránsito y garantizar que los ómnibus circulen con mayor velocidad y regularidad en el carril preferencial, concluyó que correspondería determinar que aquellos vehículos particulares (no autorizados) pasen a incurrir en infracción si circulan en el carril Solo Bus en los días y horarios no permitidos por una distancia mayor a los cien metros, conforme lo establecido por la reglamentación que hará la Intendencia de este decreto. Con esta medida se apunta a la disuasión y el desaliento de un comportamiento que se considera una conducta transgresora a la normativa vigente, y que por ende atenta contra la seguridad vial y la mejor convivencia en el espacio vial", señala el comunicado de la Junta de Montevideo.

En octubre, Germán Benítez, director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, había detallado que la fiscalización por el uso indebido de este carril será de lunes a viernes, de 7:00 a 20:00 horas.

"El proceso va a ser que la cámara toma la imagen, luego es validada por personal de inspección de tránsito y una vez que queda validada se confirma como multa, la persona puede recurrir y finalizado el proceso, queda firme", explicó en ese momento. También se refirió al comportamiento de los ómnibus. "El carril Solo Bus es solamente para buses, con algunas excepciones, pero el carril que está al lado no es solamente para autos. Entonces, el ómnibus está autorizado a circular por esos carriles. Si nosotros logramos liberar el carril Solo Bus, la invasión de ómnibus en el carril de los autos va a ser mucho menos frecuente".