REPÚBLICA DOMINICANA Y BAHAMAS

Julio Iglesias denunciado por acoso y agresión sexual por dos mujeres que trabajaban en sus mansiones en 2021

Las denunciantes son una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta que trabajaban para el cantante en régimen interno en sus residencias en República Dominicana y Bahamas.

julio-iglesias-nota-archivo

Dos extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de haberlas agredido sexualmente mientras trabajaban para él en 2021.

Los testimonios corresponden a una empleada del servicio doméstico y a una fisioterapeuta que trabajaban para el cantante y aseguran haber desempeñado su labor en régimen interno en las residencias del artista en República Dominicana y Bahamas. La más joven tenía entonces 22 años.

Las mujeres describen un ambiente marcado por el control, el acoso y el abuso de poder, así como por comportamientos que califican de agresiones sexuales, tocamientos no consentidos e insultos continuados. Los hechos, según relatan, se produjeron cuando Julio Iglesias tenía 77 años.

Según una investigación periodística realizada por eldiario.es, que se desarrolló durante tres años, incluye entrevistas con las mujeres afectadas y testimonios adicionales de al menos 15 extrabajadoras.

La investigación indica además que las trabajadoras vivían en condiciones de aislamiento, con salidas restringidas y jornadas laborales que podían prolongarse hasta 16 horas. Varias exempleadas señalan que Julio Iglesias utilizaba su posición de poder para imponer reglas sobre la alimentación, el uso del teléfono móvil o las relaciones personales.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional el 5 de enero de 2026. Los hechos podrían ser investigados en la Audiencia Nacional Española al tratarse de supuestos delitos cometidos por un español en el extranjero. Pero en caso que se abra el caso en Republica Dominicana, el delito de violación tiene una pena de 10 a 15 años de prisión, al igual que en España, mientras que en Bahamas, el cantante podría enfrentar cadena perpetua.

