LESA HUMANIDAD

Juicio oral por el caso Roslik, médico secuestrado y asesinado en 1984, comienza el lunes en Río Negro

El fiscal Ricardo Perciballe afirmó que tienen más de 70 elementos probatorios contra los imputados por esta causa.

VLADIMIR-ROSLIK--40-AÑOS

Este lunes comienza el juicio oral por el caso del médico Vladimir Roslik, secuestrado y asesinado por torturas en Río Negro. La Fiscalía cuenta con más de 70 elementos probatorios, dijo el fiscal del caso, Ricardo Perciballe.

Perciballe concurrió este jueves al Parlamento y en diálogo con la prensa explicó que la investigación abarca lo que ocurrió con unas 30 víctimas de la colonia San Javier, de Río Negro.

"Se divide en dos operativos. Uno del año 80, cuando fueron más de 20 personas las detenidas. 11 terminaron procesadas por la Justicia militar y todas torturadas y privadas ilegítimamente de la libertad. Y nueve del 84, entre ellas Vladimir Roslik, que como todos sabemos, falleció como consecuencia de las torturas", indicó Perciballe.

Entre los elementos probatorios, el fiscal detalló que cuenta con peritos historiadores, médicos, calígrafo. También documentos como expedientes de la Justicia Militar y legajos de militares.

El médico Vladimir Roslik fue secuestrado en la madrugada del 15 de abril de 1984 y torturado hasta su muerte en el Batallón de Infantería Nº9 de Fray Bentos, convirtiéndose en el último asesinado de la dictadura. Para los militares, existía un vínculo entre la comunidad rusa en Uruguay y la Unión Soviética y lanzó la hipótesis de que los detenidos estaban vinculados a un cargamento de armas que llegaría a San Javier en un submarino ruso; la Fiscalía concluyó que todo fue un plan elaborado por el Servicio de Información y Defensa.

