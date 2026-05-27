De frío a templado, con máximas de 20º, nieblas y algo inestable; así continúa la semana

Nubel Cisneros prevé días que van de frío a templado, con ascenso de temperatura en la tarde y máximas de hasta 23º en el norte.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta fría con restos de nubosidad en las primeras horas sobre la frontera este manteniendo ligera inestabilidad en la zona, observándose nieblas y neblinas en el resto del país. La tarde continuará con tiempo estable presentando condiciones frescas a templadas con nubosidad variable.

El jueves estará frío en la mañana con bancos de nieblas y neblinas aisladas. La tarde se presentará fresca a ligeramente templada con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frías en la noche.

El viernes tendremos una mañana fría con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas norte y este. En la tarde seguirá el tiempo fresco con pasaje de nubosidad hacia la noche generando ligera inestabilidad en la costa sureste. Miércoles 27 Zona Norte: máxima 23º y mínima 9º Zona Sur: máxima 20º y mínima 9º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 10º Jueves 28 Zona Norte: máxima 22º y mínima 6º Zona Sur: máxima 20º y mínima 6º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º Viernes 29 Zona Norte: máxima 19º y mínima 8º Zona Sur: máxima 17º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 9º

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