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El informe de Nubel Cisneros

Jueves soleado, primaveral y con ascenso de temperatura; el viernes desmejora de tarde con posibles lluvias

Nubel Cisneros prevé buen tiempo este jueves, soleado, bien de primavera, con ascenso de temperatura. El viernes desmejora desde el suroeste con lluvias y posibles tormentas aisladas.

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El meteorólogo de Subrayado Nubel Cisneros prevé buen tiempo este jueves, soleado, bien de primavera, con ascenso de temperatura. El viernes desmejora desde el suroeste con lluvias y posibles tormentas aisladas.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fresca con restos de nubosidad en las fronteras noreste y este. En la tarde continuará el tiempo cálido y pesado, con buena presencia de Sol, aumento de nubosidad en la noche por el oeste.

El viernes la mañana estará fresca con restos de nubosidad en la frontera noreste y con nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. La tarde continuará cálida con gradual aumento de nubosidad desmejorando hacia la noche por el suroeste con lluvias y tormentas aisladas.

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado.
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Nubel Cisneros anuncia desmejoras en la noche del domingo y lluvias para el lunes

El sábado la mañana estará fresca aún con restos de nubosidad en las zonas norte noreste, lo que en las primeras horas mantendrá ligera inestabilidad con algunas lluvias aisladas mejorando rápidamente. En la tarde se mantendrá el tiempo estable, de fresco a templado con cielo ligeramente nublado, e importante descenso ce temperatura en la noche.

Jueves 5

Zona Norte: máxima 31º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 28º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 25º y mínima 16º

Viernes 6

Zona Norte: máxima 30º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 26º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 16º

Sábado 7

Zona Norte: máxima 23º y mínima 6º

Zona Sur: máxima 19º y mínima 6º

Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 8º

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