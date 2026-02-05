RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Jueves caluroso y pesado, con aumento de nubosidad y lluvias aisladas: mirá el pronóstico

Nubel Cisneros prevé una jornada con mañana templada a cálida y una tarde muy calurosa, con inestabilidad principalmente en el sur y el este del país.

Tiempo cubierto este jueves en la mañana en el Centro de Montevideo.

Foto: Subrayado. Tiempo cubierto este jueves en la mañana en el Centro de Montevideo.

Este jueves 5 de febrero la mañana comenzó templada a cálida, con gradual aumento de la nubosidad y de la humedad, según el pronóstico del meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

Durante la tarde el tiempo seguirá caluroso y pesado, mientras que en la noche se espera el pasaje de abundante nubosidad que podría inestabilizar sobre todo las zonas sur y este, con probabilidad de algunas lluvias aisladas, agregó.

Cisneros señala que las temperaturas se mantienen elevadas en todo el país, con máximas generales que oscilarán entre 38 °C y 41 °C, mientras que las mínimas se ubicarán en torno a los 22 °C. En el sur, en tanto, se esperan máximas cercanas a los 38 °C y mínimas de 22 °C. Mirá el detalle.

Foto: Focouy.
Advertencia por tormentas y lluvias para seis departamentos; puede registrarse granizo, vientos y actividad eléctrica

NORTE:
MÁX.: 41 °C
MÍN.: 22 °C

SUR:
MÁX.: 38 °C
MÍN.: 22 °C

ESTE:
MÁX.: 38 °C
MÍN.: 22 °C

OESTE:
MÁX.: 41 °C
MÍN.: 22 °C

ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 30 °C
MÍN.: 23 °C

Para el viernes, Nubel Cisneros prevé una madrugada inestable, con mucha nubosidad y persistencia de algunas lluvias aisladas. Luego el tiempo mejorará rápidamente, con disminución de la nubosidad y de la humedad. La tarde se presentará cálida a calurosa, con cielo parcialmente nublado, y la noche mostrará condiciones más frescas.

