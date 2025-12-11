Jueves algo inestable en el oeste, con lluvias aisladas; el resto agradable y con ascenso de temperatura

Nubel Cisneros prevé un jueves inestable en la zona oeste del país, con lluvias aisladas. El resto agradable, con ascenso de temperatura y buen tiempo. Sigue así hasta el sábado inclusive.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fresca con gradual aumento de nubosidad sobre la zona oeste, inestabilizando la zona en las primeras horas. La tarde seguirá cálida a calurosa con pasaje de abundante nubosidad, generalizando la inestabilidad en la zona lo que puede generar algunas lluvias aisladas.

El viernes la mañana se presentará fresca a templada con algunas nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo cálido a caluroso con cielo ligeramente nublado, manteniendo temperaturas agradables en la noche.

El sábado tendremos una mañana templada y húmeda con algunas nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con elevadas sensaciones térmicas y gradual aumento de nubosidad hacia el final del periodo por el suroeste. Jueves 11 Zona Norte: máxima 34º y mínima 16º Zona Sur: máxima 30º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 18º Viernes 12 Zona Norte: máxima 36º y mínima 18º Zona Sur: máxima 34º y mínima 18º Zona Metropolitana: máxima 31º y mínima 20º Sábado 13 Zona Norte: máxima 37º y mínima 18º Zona Sur: máxima 35º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 32º y mínima 18º

Temas de la nota lluvias

temperatura