EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Jueves algo inestable en el oeste, con lluvias aisladas; el resto agradable y con ascenso de temperatura

Nubel Cisneros prevé un jueves inestable en la zona oeste del país, con lluvias aisladas. El resto agradable, con ascenso de temperatura y buen tiempo. Sigue así hasta el sábado inclusive.

Nubel Cisneros prevé un jueves inestable en la zona oeste del país, con lluvias aisladas. El resto agradable, con ascenso de temperatura y buen tiempo. Sigue así hasta el sábado inclusive.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fresca con gradual aumento de nubosidad sobre la zona oeste, inestabilizando la zona en las primeras horas. La tarde seguirá cálida a calurosa con pasaje de abundante nubosidad, generalizando la inestabilidad en la zona lo que puede generar algunas lluvias aisladas.

El viernes la mañana se presentará fresca a templada con algunas nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo cálido a caluroso con cielo ligeramente nublado, manteniendo temperaturas agradables en la noche.

sigue el tiempo inestable, con lluvias aisladas hasta el jueves inclusive, y sube la temperatura
El sábado tendremos una mañana templada y húmeda con algunas nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con elevadas sensaciones térmicas y gradual aumento de nubosidad hacia el final del periodo por el suroeste.

Jueves 11

Zona Norte: máxima 34º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 30º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 18º

Viernes 12

Zona Norte: máxima 36º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 34º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 31º y mínima 20º

Sábado 13

Zona Norte: máxima 37º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 35º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 32º y mínima 18º

