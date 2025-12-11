Nubel Cisneros prevé un jueves inestable en la zona oeste del país, con lluvias aisladas. El resto agradable, con ascenso de temperatura y buen tiempo. Sigue así hasta el sábado inclusive.
Jueves algo inestable en el oeste, con lluvias aisladas; el resto agradable y con ascenso de temperatura
Nubel Cisneros prevé un jueves inestable en la zona oeste del país, con lluvias aisladas. El resto agradable, con ascenso de temperatura y buen tiempo. Sigue así hasta el sábado inclusive.
De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fresca con gradual aumento de nubosidad sobre la zona oeste, inestabilizando la zona en las primeras horas. La tarde seguirá cálida a calurosa con pasaje de abundante nubosidad, generalizando la inestabilidad en la zona lo que puede generar algunas lluvias aisladas.
El viernes la mañana se presentará fresca a templada con algunas nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo cálido a caluroso con cielo ligeramente nublado, manteniendo temperaturas agradables en la noche.
El sábado tendremos una mañana templada y húmeda con algunas nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con elevadas sensaciones térmicas y gradual aumento de nubosidad hacia el final del periodo por el suroeste.
Jueves 11
Zona Norte: máxima 34º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 30º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 18º
Viernes 12
Zona Norte: máxima 36º y mínima 18º
Zona Sur: máxima 34º y mínima 18º
Zona Metropolitana: máxima 31º y mínima 20º
Sábado 13
Zona Norte: máxima 37º y mínima 18º
Zona Sur: máxima 35º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 32º y mínima 18º
