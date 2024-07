Juegos Olímpicos: Los Teros debutaron con derrota ante Fiyi y le plantearon dura batalla a Francia

En tanto, Argentina se clasificó el miércoles para los cuartos de final del torneo de rugby, que junto al fútbol dieron inicio a las competencias deportivas, a dos días de la ceremonia inaugural.

Los Pumas debutaron en el Grupo B con una victoria sobre Samoa por 28-12 y en el segundo turno derrotaron a Kenia por 31-12 en el Estadio de Francia, en Saint Denis, que también albergará el atletismo desde el 2 de agosto.

El jugador argentino Marcos Moneta minimizó la recepción hostil del público en el Estadio de Francia, al decir: "Eso no me importa, lo disfruto. "No sé si (la hostilidad hacia nosotros) se debió al Mundial (de fútbol de Catar-2022, en el que Argentina venció a Francia en la final) o si simplemente no les agradamos".

"No me importa", añadió.

El jueves, en la tercera fecha de la ronda inicial, Los Pumas se jugarán el primer lugar contra Australia, que también vencieron a kenianos y samoanos y también se aseguraron su lugar en la próxima instancia.

Uruguay deberá vencer a Estados Unidos para poder aspirar a clasificarse para cuartos como uno de los mejores terceros.

FUENTE: Con información de AFP