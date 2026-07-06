Jubilaciones y pensiones mínimas aumentan 2,5% desde agosto y llegan a 21.887 pesos

Las jubilaciones y pensiones mínimas tendrán un aumento extra de 2,5% desde agosto y llegarán a 21.887 pesos, confirmó la presidenta del BPS, Jimena Pardo.

El anuncio fue realizado la semana pasada por el Ministerio de Economía en una reunión con la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu).

Este lunes, Pardo aseguró a Subrayado que el aumento alcanza a 115.000 jubilados y pensionistas del BPS, y de las cajas Militar y Policial.

Seguí leyendo Aumento de jubilaciones mínimas será de 2,5% y se reflejará en agosto, informó Onajpu tras reunión con Oddone

También destacó que este ajuste extra no se descontará del incremento que corresponda en enero de 2027.

El ingreso mínimos de pasivos aumentará en agosto, cuando cobren lo correspondiente a julio.