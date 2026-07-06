Las jubilaciones y pensiones mínimas tendrán un aumento extra de 2,5% desde agosto y llegarán a 21.887 pesos, confirmó la presidenta del BPS, Jimena Pardo.
Jubilaciones y pensiones mínimas aumentan 2,5% desde agosto y llegan a 21.887 pesos
La presidenta del BPS dijo que este aumento alcanza a 115.000 jubilados y pensionistas del BPS, y las cajas Militar y Policial.
El anuncio fue realizado la semana pasada por el Ministerio de Economía en una reunión con la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu).
Este lunes, Pardo aseguró a Subrayado que el aumento alcanza a 115.000 jubilados y pensionistas del BPS, y de las cajas Militar y Policial.
Seguí leyendo
Aumento de jubilaciones mínimas será de 2,5% y se reflejará en agosto, informó Onajpu tras reunión con Oddone
También destacó que este ajuste extra no se descontará del incremento que corresponda en enero de 2027.
El ingreso mínimos de pasivos aumentará en agosto, cuando cobren lo correspondiente a julio.
Temas de la nota
Lo más visto
LAVALLEJA LÍMITE CON MALDONADO
Conductor y niño de 4 años murieron tras choque de vehículos en puente de arroyo Sauce; hay varios heridos
VIVIENDA EN SALINAS
Orsi debió pagar deuda con Primaria y revisar obras de su casa tras informe periodístico sobre posibles irregularidades
SINIESTRO FATAL
Tres mayores murieron y un menor está internado grave tras incendiarse una vivienda en Piedras Blancas
TRAS LLAMADA DE TRUMP A INFANTINO
Escándalo en el Mundial por decisión de la FIFA de levantar la roja al goleador de Estados Unidos para que juegue ante Bélgica
VACACIONES EN MONTEVIDEO
Dejá tu comentario