El ministro de Economía, Gabriel Oddone, se reunió este viernes con dirigentes de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu), y estableció que el aumento de las jubilaciones mínimas será de 2,5%.
Aumento de jubilaciones mínimas será de 2,5% y se reflejará en agosto, informó Onajpu tras reunión con Oddone
"En principio lo vemos como esperanzador, que se vaya recuperando de manera paulatina las jubilaciones mínimas", dijo la presidenta de Onajpu.
La medida abarca a unas 140.000 personas y se verá reflejado en el cobro de agosto.
"La respuesta que nos llevamos es que se va a revocar el decreto que daba el 1% de aumento, y se pasa a un 2,5% de aumento a las mínimas, que van a pasar al valor de 21.888 pesos. Ese aumento se va a dar retroactivo al mes de julio, porque ya este mes se cobró, como se dio el 2% el año pasado", indicó Estela Ovelar, presidenta de Onajpu.
Comienzo de semana frío, con heladas y posibilidad de lluvias aisladas
Ovelar llevará el tema al Consejo Directivo Nacional de Onajpu. "En principio lo vemos como esperanzador, que se vayan recuperando de manera paulatina las jubilaciones mínimas. Sabemos que las jubilaciones mínimas por sí son insuficientes, frente a un costo de vida, pero de a poco que se vaya teniendo esta recuperación, y no se descuenta en el próximo aumento del mes de enero", aclaró.
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