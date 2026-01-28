RECIBÍ EL NEWSLETTER
Calificadora Moody's mantiene nota de la deuda uruguaya y perspectiva estable

"Baja exposición al riesgo de eventos políticos y externos" y respaldo de "bajo déficit en cuentas corrientes", entre los puntos que destaca la calificadora.

La calificadora Moody's Ratings mantuvo hoy la calificación de la deuda soberana de Uruguay con la nota Baa1 (tercer escalón en el Grado Inversor), manteniendo la perspectiva estable. Según la calificadora “la decisión refleja los altos niveles de ingresos, la solidez de las instituciones y la eficacia de la gobernanza, demostrada por las reformas fiscales y monetarias en curso”.

Además, destaca en Uruguay la “baja exposición al riesgo de eventos políticos y externos, respaldada por un bajo déficit de cuenta corriente y un alto nivel de reservas de divisas, lo que fortalece aún más la posición crediticia del país”.

Moody’s señala que estas fortalezas “mitigan las restricciones fiscales derivadas de déficits fiscales superiores a los previstos”. La calificadora señala que esto ha causado un aumento de la carga de la deuda, aunque prevé que la misma se estabilice en torno al 65% del PIB.

