FLOR DE MAROÑAS

Dos detenidos por rapiña: uno es un niño de 12 años y el otro estaba requerido por dos casos de homicidio

Los delincuentes fueron perseguidos y atrapados tras dejar las motos que manejaban en un descampado.

La rapiña de una moto en Flor de Maroñas llevó a una persecución entre la Policía y los dos delincuentes, que finalmente fueron detenidos. Uno tiene 12 años y el otro estaba requerido por dos homicidios.

La Policía tomó conocimiento de que dos delincuentes en una moto rapiñaron a una persona que iba en moto y se dieron a la fuga, cada uno en un vehículo.

Personal del GRT del grupo PADO logra ver a los delincuentes huyendo, se da una persecución hasta que estas personas llegan a un descampado, donde tiran las motos, se van corriendo y disparan contra la Policía. Los efectivos repelen el ataque.

Finalmente, los atraparon en el descampado. Uno de los delincuentes llevaba una glock 9mm modificada con peine para tener mayor poder de fuego. Tiene 20 años y era buscado por dos casos de homicidio, y por investigadores de la Brigada de Delitos Automotores.

La otra persona detenida es un niño de 12 años, que manejaba la moto robada.

