Juan Salgado contó que Cutcsa puso un abogado para el chofer y dijo que la empresa asistirá a las víctimas en la demanda civil

“El abogado penal me dijo ahora, hace un rato, que cuando la sede lo convoque, ahí va a estar, pero hasta el día de hoy, a este momento (lunes 11 al mediodía) no hay citación”, aseguró.

“Tiene nuestro apoyo en la medida que no haya ninguna cosa culposa ni nada extraño”, insistió Salgado sobre el chofer.

“Por otro lado, luego, viene la parte civil, y como lo hizo Cutcsa en más de 80 años, se dirime en la Justicia. En este caso no hay ninguna duda, porque hay una ley nacional que no es solo para el transporte urbano, es para todo el país, y el transporte colectivo de personas tiene la obligación de un seguro para pasajeros, que se ha activado muchas veces, inclusive con pasajeros que se hab caído y se han fracturado adentro de un ómnibus por un frenazo. Por lo tanto, no hay ninguna situación que sea diferente a los casos normales”, agregó el presidente de Cutcsa.