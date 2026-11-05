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EXDECANO DE CIENCIAS

Juan Cristina sobre Moratorio: "Tenía ese don especial que le llamamos la apropiación social de la ciencia"

El exdecano de la Facultad de Ciencias se refirió a su colega que falleció a los 44 años y destacó su lugar en la ciencia, pero también como persona.

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Juan Cristina, exdecano de la Facultad de Ciencias, contó cómo fue trabajar con Gonzalo Moratorio: "Desde que entró, se veía que era una persona excepcional".

"Quiero agradecer profundamente que haya pasado por mi vida porque también, más allá del trabajo profesional, nos teníamos un cariño muy particular, es un gran amigo, y creo que también uno se queda con todas esas cosas positivas", expresó desde lo personal.

Respecto al legado que deja Moratorio, Cristina remarcó lo que significó su carrera a nivel internacional, pero sobre todo lo que fue su vuelta a Uruguay. "Tenía ese don especial que le llamamos la apropiación social de la ciencia, de poder transmitir a la comunidad nacional en general la importancia que tienen estas cosas, su don de ser, sus grandes amistades, y por eso creo que esas dos cosas lo hacían una persona muy particular, por lo tanto, creo que también tenía ese don" y destacó ese rol en la relevancia que la sociedad uruguaya le dio a la ciencia en la pandemia.

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Actual decano

El actual decano de la Facultad de Ciencias, Juan Valle Lisboa, se refirió a Moratorio como "un luchador" y consideró que lo ocurrido fue "una injusticia".

"Creo que estaba luchando y siempre luchaba contra este tipo de injusticias. Seguía hasta último momento tratando de encontrar respuestas y soluciones en la ciencia. Creo que el mensaje que nos deja a la Facultad es que hay que seguir, tomar la bandera que dejó Gonzalo, y seguir adelante, tratando de evitar que estas injusticias horribles ocurran", expresó.

Desde el Pedeciba

"Una persona muy particular, muy especial, muy luchadora y comprometida con la ciencia", dijo Estela Castillo, directora del Pedeciba, programa del cual Moratorio fue egresado.

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