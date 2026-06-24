Juan Castillo: "Para la sociedad, la imagen de que las calles estén patrulladas por camiones del Ejército no es una buena cosa"

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, histórico dirigente del Partido Comunista del Uruguay (PCU) dijo que le impactó la noticia de que vehículos del Ejército comenzarán a patrullar los barrios más violentos, y que se plantea discutir en el gobierno “si es de recibo o no”.

“Si uno se queda con la primera noticia era bastante shoqueante”, dijo Castillo este miércoles entrevistado en el programa Arriba Gente de Canal 10.

Y agregó: “Me impactó la noticia cómo se trasladó y después, en algunas de las cosas que se han declarado no me gustó, por eso yo me quedo con lo que más me gusta, que es que la ministra responsable del área, Sandra Lazo, de Defensa, ha dicho que esto es un tema que aún no está totalmente resuelto, que frente a una situación que tiene el gobierno en materia del combate a la delincuencia y la seguridad pública que necesita nuestro país y los uruguayos, es utilizar algunas herramientas que tenía, como estos móviles para entrar (a los barrios), pero que no está decidido que fuera así y cómo va a ser el mecanismo ni si van a ser esos o la misma cantidad que se ha dicho”.

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Consultado sobre lo que dijo el martes el presidente Orsi, acerca de que solo resta definir “cuál es la mejor forma jurídica de resolverlo”, y que ese aspecto “lo vamos a resolver”, el ministro Castillo respondió: “Si el presidente de la República dijo eso, el elegido por la ciudadanía es el presidente de la República”.

“No es una buena cosa”

Castillo dijo que se discutirá en el gobierno “si es de recibo o no” esta decisión de patrullar algunos barrios con móviles del Ejército, y que a su entender “no es una buena cosa”.

“Convengamos que para el conjunto de la sociedad, la imagen de que las calles estén patrulladas por camiones o camionetas del Ejército no es una buena cosa”, dijo Castillo.

Y agregó: “Hay veces que hay que tener mucho cuidado en la frontera de las responsabilidades que tiene la Policía como guardia civil de la seguridad pública, y la que tiene el Ejército como defensa de la soberanía. Es una cosa bastante distinta. Hay que tratar de no confundir roles”.

El ministro dijo que es necesario manejar “una información única” en el gobierno sobre estos temas, y aseguró que él no tenía información sobre esta propuesta o decisión adoptada entre el presidente Orsi, la ministra de Defensa y el ministro del Interior.

“Yo no tengo ninguna información. No sé si hubo información anteriormente”, dijo Castillo, y concluyó: “Yo estoy discutiendo si la utilización de un móvil, de una camioneta, es de recibo o no, eso es algo que se está discutiendo, no está del todo resuelto. La ministra sale a informar ayer que va a alcanzar una propuesta al Consejo de Ministros”.

“Esta es la información que se trasladó orgánicamente al Frente Amplio”, agregó.