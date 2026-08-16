Partido Nacional homenajeó a Aparicio Saravia, a 170 años de su nacimiento, y reinauguró la estancia El Cordobés

El Partido Nacional realizó este fin de semana actividades en Santa Clara de Olimar y en la estancia El Cordobés, a 170 años del nacimiento de Aparicio Saravia y los 190 años del partido. También se inauguraron las obras de recuperación del Museo Histórico de los Saravia.

En Santa Clara de Olimar se realizó un homenaje en el panteón de los Saravia, con la presencia de autoridades.

Este domingo, pese a la intensa lluvia, una marcha a caballo recorrió unos 30 kilómetros hasta llegar a la estancia El Cordobés, donde se reinauguró el museo histórico tras las obras de recuperación.

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Álvaro Delgado, presidente del Directorio del Partido Nacional, destacó el estado en el que se encontraba el lugar antes de la restauración. “Nos dio mucha angustia ver cuadros deteriorados, se estaba arruinando todo. Se llovía el techo, entre otras cosas”, señaló.

Luego, a través de su cuenta de X, Delgado escribió: “A 170 años del nacimiento de Aparicio Saravia, no había mejor homenaje que devolverle vida a su casa. Después de meses de trabajo, hoy reinauguramos la histórica Estancia El Cordobés, recuperando un pedazo enorme de nuestra historia y abriendo sus puertas para que todos puedan conocerla. El mejor homenaje al legado es mantenerlo vivo”.