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HABLÓ EN PAYSANDÚ

Orsi dijo que hay que resolver "la mejor forma jurídica" para que vehículos del Ejército se utilicen en operativos en barrios

"El concepto es que recursos que el Uruguay tiene, no los puede tener parados, los tiene que poder utilizar", remarcó el mandatario en Paysandú.

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, habló sobre el anuncio de este lunes, respecto al uso de vehículos del Ejército para operativos en barrios. "La idea es utilizar infraestructura que al Ministerio del Interior le estaría faltando, por los desafíos que hoy tenemos, que se pueda compartir".

"Tenemos que ver cuál es la mejor forma jurídica de resolverlo, pero lo vamos a resolver", señaló, respecto a si se puede aplicar tras un decreto o si se debe buscar legislación en el Parlamento.

De los vehículos, indicó que "hay algunas que sí o sí necesitan personal del Ejército, y otras que de repente pueden ser conducidas por gente del Ministerio del Interior, depende cuál, pero la idea es tener blindados para poder trabajar mejor".

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Orsi señaló que, al respecto, mantuvo diálogo con los ministros del Interior, Defensa y Economía. "Esto implica también recursos, así como los militares que están en los perímetros de cárceles tienen un plus, acá corresponde también que si alguno de esos vehículos son manejados por ellos, tengan también un incentivo o será un pase en comisión", dijo.

"El concepto es que recursos que el Uruguay tiene, no los puede tener parados, los tiene que poder utilizar", remarcó.

"Yo soy el presidente de la República, planteo lo que me parece que es mejor en cada momento. Con el exministro, exsenador Larrañaga coincidimos muchas veces en un montón de cosas, en otras no, pero lo mejor para el país es lo que voy a proponer", dijo.

Al ser consultado sobre si será solo para la capital o si también se implementará en el interior del país, aseguró que "ya no está limitado a Montevideo, porque en la frontera, por ejemplo, hubo una ley que se votó hace unos cuantos años, donde la vigilancia de frontera está en manos del Ejército Nacional. Eso no es novedad".

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