Joven que se hizo pasar por abogado estafó a anciana en USD 13.000; fue detenido y cumplirá prisión

Un joven de 22 años fue condenado a 10 meses de prisión tras estafar a una anciana de 84 años haciéndose pasar por abogado.

El estafador se comunicó telefónicamente con la víctima y le explicó que su hijo se encontraba detenido. Durante la llamada le aseguró que, mediante un supuesto acuerdo reparatorio con la Fiscalía, podía lograr su liberación si pagaba la suma de 20 mil dólares.

Ante la preocupación por la situación de su hijo, la mujer accedió a entregar primero unos 3 mil dólares que tenía en efectivo en su domicilio.

Seguí leyendo Usó cédulas de otras personas, falsificó sus firmas y obtuvo préstamos por casi 600.000 pesos; fue detenida

Posteriormente, se dirigió a una sucursal bancaria, donde retiró otros 10 mil dólares, dinero que también fue entregado al delincuente.

La investigación policial permitió identificar al responsable de la maniobra y detenerlo el pasado 5 de marzo en la intersección de las calles Pedro Domingo Murillo y Bolonia, en Carrasco.

Segun estableció la investigación, mediante la modalidad de estafa el joven logró apropiarse de un total de 13 mil dólares.

Finalmente fue condenado por un delito de asociación para delinquir, debiendo cumplir una pena de 10 meses de prisión.