RECIBÍ EL NEWSLETTER
CARRASCO

Joven que se hizo pasar por abogado estafó a anciana en USD 13.000; fue detenido y cumplirá prisión

La mujer de 84 años recibió la llamada del individuo que le dijo que su hijo estaba detenido y que mediante un acuerdo reparatorio podía lograr su liberación.

estafa-dinero-dólares-

Un joven de 22 años fue condenado a 10 meses de prisión tras estafar a una anciana de 84 años haciéndose pasar por abogado.

El estafador se comunicó telefónicamente con la víctima y le explicó que su hijo se encontraba detenido. Durante la llamada le aseguró que, mediante un supuesto acuerdo reparatorio con la Fiscalía, podía lograr su liberación si pagaba la suma de 20 mil dólares.

Ante la preocupación por la situación de su hijo, la mujer accedió a entregar primero unos 3 mil dólares que tenía en efectivo en su domicilio.

uso cedulas de otras personas, falsifico sus firmas y obtuvo prestamos por casi 600.000 pesos; fue detenida
Seguí leyendo

Usó cédulas de otras personas, falsificó sus firmas y obtuvo préstamos por casi 600.000 pesos; fue detenida

Posteriormente, se dirigió a una sucursal bancaria, donde retiró otros 10 mil dólares, dinero que también fue entregado al delincuente.

La investigación policial permitió identificar al responsable de la maniobra y detenerlo el pasado 5 de marzo en la intersección de las calles Pedro Domingo Murillo y Bolonia, en Carrasco.

Segun estableció la investigación, mediante la modalidad de estafa el joven logró apropiarse de un total de 13 mil dólares.

Finalmente fue condenado por un delito de asociación para delinquir, debiendo cumplir una pena de 10 meses de prisión.

Temas de la nota

Lo más visto

Disputa de primos por herencia: justicia inmovilizó cuenta bancaria donde están los fondos video
nueva instancia judicial

Disputa de primos por herencia: justicia inmovilizó cuenta bancaria donde están los fondos
este sábado

Agredieron a la madre del adolescente asesinado por su padre en Flor de Maroñas
Caso de flor de maroñas

UTU hizo denuncia por violencia contra el adolescente asesinado y no se actuó de la forma "esperada", dijo presidente de ANEP
Selección uruguaya

Fernando Muslera y Agustín Canobbio vuelven a ser reservados por Marcelo Bielsa para la Selección
en Paysandú

Frigorífico Casablanca analiza suspender temporalmente faena de vacunos debido a aumento del precio del ganado

Te puede interesar

Denuncian que hermana y primos del adolescente asesinado por su padre siguen en contexto de violencia con su abuela video
FLOR DE MAROÑAS

Denuncian que hermana y primos del adolescente asesinado por su padre siguen en contexto de violencia con su abuela
Caso de Jonathan Correa: ¿Qué trámite siguió la denuncia de la directora de la UTU por las lesiones del adolescente? video
OMISIONES Y FALTA DE COMUNICACIÓN

Caso de Jonathan Correa: ¿Qué trámite siguió la denuncia de la directora de la UTU por las lesiones del adolescente?
Los 220 trabajadores del Frigorífico Casa Blanca de Paysandú irán a seguro de paro especial video
POR UNO O DOS MESES

Los 220 trabajadores del Frigorífico Casa Blanca de Paysandú irán a seguro de paro especial

Dejá tu comentario