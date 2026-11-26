Más de 160 ómnibus y 3.000 autos cruzarán por el Puente General San Martín con hinchas de Estudiantes de La Plata para el partido del sábado ante Palmeiras en el Centenario.

Prefectura y Policía han diagramado un despliegue especial para encapsular los convoyes de parciales del equipo platense en rutas uruguayas rumbo a la final de la Copa Libertadores en Montevideo.

El primer grupo arribará a Fray Bentos sobre el mediodía de este viernes . Las autoridades policiales ultiman los detalles del operativo de seguridad ante el ingreso masivo de simpatizantes de Estudiantes de La Plata, que viajan hacia la capital para presenciar la final del torneo continental.

De acuerdo con la información recabada en el ámbito policial, se espera el cruce de aproximadamente 3.000 automóviles particulares y alrededor de 160 ómnibus confirmados de manera oficial por el club argentino. Cifra a la que se sumarán otras unidades contratadas por fuera de la organización institucional. No menos de 20.000 simpatizantes cruzarán por el Puente San Martín.

Según los datos del operativo, el desplazamiento contará con seguimiento policial en ruta bajo la modalidad de encapsulamiento, organizando tandas de unos 15 ómnibus por convoy, que tendrá cada uno de ellos una longitud estimada de dos kilómetros.

Se advierte a las personas que tengan que viajar hacia el sur del país que habrá demoras importantes en el tráfico. El cronograma previsto por las fuerzas de seguridad establece dos momentos clave de ingreso por el paso de frontera: el arribo de la primera tanda está prevista para el mediodía del viernes, mientras que el otro contingente llegará a la frontera a las seis de la mañana del sábado.

Otro desafío para las autoridades será organizar el operativo retorno una vez que concluya la final de la Copa Libertadores en Montevideo.