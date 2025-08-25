RECIBÍ EL NEWSLETTER
Joven pareja le prometió a Orsi que su hijo se llamaría Yamandú, nueve meses después se lo presentaron

La pareja saludó al presidente en la conmemoración por los 200 años de la Declaratoria de la Independencia, en Florida.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se cruzó este lunes con una joven pareja que en noviembre, cuando todavía era candidato, esperaban un bebé y le dijeron que llevaría su nombre.

"Se va a llamar Nova Yamandú", le dijo la joven al presidente ese día y este lunes se lo volvieron a cruzar en Florida, de donde son oriundos, pero ya con Nova Yamandú en brazos y se lo presentaron. El bebé tiene ocho meses.

El presidente les agradeció y el video del primer encuentro como el del segundo, fue difundido en sus redes sociales.

"La vida tiene estas cosas hermosas, cuando conocí a esta joven pareja, en plena campaña, y me contaron que su hijo se llamaría Noa Yamandú. Hoy, ocho meses después, lo veo en mis brazos, y me recuerda por qué trabajamos cada día por un Uruguay con oportunidades para todos y todas", dice el texto que acompaña el video.

