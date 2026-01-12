RECIBÍ EL NEWSLETTER
Ruta 39, maldonado

Joven muere al chocar con un camión en el ingreso a la ciudad de San Carlos

El accidente ocurrió en el puente de ingreso a la ciudad de San Carlos, por ruta 39. La víctima tenía 28 años.

Foto: IDM. Puente de acceso a San Carlos por ruta 39, Maldonado.

Una joven de 28 años murió a las ocho de la mañana de este lunes luego de chocar con un camión, dos horas antes, en el ingreso a la ciudad de San Carlos, por ruta 39.

La Policía informó que tras el impacto, la víctima fue trasladada en grave estado a un centro médico en la ciudad de Maldonado. Pese a la atención médica, murió, por la gravedad de las heridas.

En tanto, el conductor del camión —un hombre de 49 años— resultó ileso. Tenía la documentación en regla y el examen de alcoholemia que le fue practicado dio resultado cero, agregó la información oficial.

Robaron cajones de cerveza de una distribuidora: la mercadería hurtada está valuada en 300 mil pesos

El lugar del accidente fue el kilómetro 15 de la ruta 39, en la zona del puente Benito Stern. Allí la Policía Científica hizo el relevamiento correspondiente y la investigación fue asumida por la Fiscalía de Maldonado de 5.° turno, que buscará determinar responsabilidades.

