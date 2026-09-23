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MONTEVIDEO

Joven mayor de edad internado en INISA golpeó y le fracturó la nariz a un funcionario, que deberá ser intervenido

"En ese centro en particular se vienen multiplicando las escenas de violencia, y en este caso en particular, con una agresividad que realmente nos preocupa mucho", dijo el presidente del sindicato.

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Un funcionario del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) fue atacado por un joven mayor de edad y sufrió una fractura de caballete.

El episodio de extrema violencia ocurrió en la tarde de este martes en el centro ubicado en José Belloni y Aparicio Saravia.

Según un comunicado que difundió el gremio, el trabajador se encontraba en el patio con un grupo de internos cuando pidió ingresaran al edificio. Uno se negó y sin mediar palabra lo golpeó en la cara.

Foto: Subrayado. Centro de Inisa en Bulevar Artigas y Cufré.
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"En ese centro en particular se vienen multiplicando las escenas de violencia, y en este caso en particular, con una agresividad que realmente nos preocupa mucho, porque el compañero recibió un golpe brutal, sin ningún tipo de contrafuerte, que le desprendió el caballete nasal y que tiene varias fracturas en el rostro, por el cual está internado en el BSE y se está evaluando cuáles son los pasos a seguir", indicó Joselo López, presidente del sindicato. "Lo más probable es que tenga que haber más de una intervención quirúrgica".

Desde el sindicato cuestionan que jóvenes que van a la cárcel de adultos, vuelvan al Inisa para terminar de cumplir sus penas por delitos cometidos en sus adolescencias.

"Es una situación que nos preocupa mucho, porque después que pasa por la cárcel de adultos vienen con todos los vicios que allí normalmente la población conoce, y generan una serie de disturbios que es muy difícil sostener", remarcó el presidente del Inisa.

Por este motivo, solicitaron una reunión en el Parlamento, con la Comisión de Población y Desarrollo y la de Seguimiento Carcelario.

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