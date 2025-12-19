RECIBÍ EL NEWSLETTER

Joven fue asesinado en Salto: atacante fue a buscarlo a la casa y lo apuñaló en la calle

El homicida se fugó, pero fue detenido luego por la Policía. Trabaja Científica, Investigaciones y Fiscalía en la escena.

jefatura-de-salto-fachada-policia.jpg

Mataron a un joven de 22 años al mediodía de este viernes, en Salto.

Familiares de la víctima denunciaron que el homicida es otro joven, de 18 años, que fue a buscar a la víctima a su casa y en la vía pública, en calle Varela y 17 Metros, lo lesionó, para después darse a la fuga. El joven de 22 años fue trasladado al Hospital de Salto, pero se constató su fallecimiento.

Luego, el agresor fue detenido cuando circulaba en moto por Magallanes y Municipio.

balearon a un joven de 26 anos durante las celebraciones de un equipo de futbol en salto
Seguí leyendo

Balearon a un joven de 26 años durante las celebraciones de un equipo de fútbol en Salto

En la escena trabaja la Policía Científica, con personal de Investigaciones y Fiscalía.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

El pronóstico de Nubel Cisneros para las fiestas: un fin de año más caluroso que la Navidad y sin lluvias
EN EL HECHO MURIÓ UN HOMBRE DE 30 AÑOS

Imputaron homicidio culposo a Rafael Villanueva por el siniestro de tránsito que ocurrió en Rocha
Enfrentamiento con policías

Un abatido de 20 años y un adolescente detenido tras rapiña en un bazar en Manga
INFORME ESPECIAL

Clave policial: la historia detrás del delincuente que se disfrazaba de policía y la relación con balacera en un bar
Ursula von der Leyen

Presidenta de la Comisión Europea anunció el aplazamiento a enero de la firma del acuerdo Mercosur-UE

Te puede interesar

Imputaron a Luis Fernando Fernández Albín por narcotráfico, contrabando y lavado de activos
PRISIÓN PREVENTIVA POR 120 DÍAS

Imputaron a Luis Fernando Fernández Albín por narcotráfico, contrabando y lavado de activos
Gobierno hará máximos esfuerzos para que acuerdo con Unión Europea se firme en enero, afirmó el subsecretario del MEF video
MARTÍN VALLCORBA

Gobierno hará "máximos esfuerzos" para que acuerdo con Unión Europea se firme en enero, afirmó el subsecretario del MEF
Lubetkin expresó la desilusión del gobierno por no firmar el sábado el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea
REUNIÓN DE CANCILLERES

Lubetkin expresó la "desilusión" del gobierno por no firmar el sábado el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea

Dejá tu comentario