Mataron a un joven de 22 años al mediodía de este viernes, en Salto.
Joven fue asesinado en Salto: atacante fue a buscarlo a la casa y lo apuñaló en la calle
El homicida se fugó, pero fue detenido luego por la Policía. Trabaja Científica, Investigaciones y Fiscalía en la escena.
Familiares de la víctima denunciaron que el homicida es otro joven, de 18 años, que fue a buscar a la víctima a su casa y en la vía pública, en calle Varela y 17 Metros, lo lesionó, para después darse a la fuga. El joven de 22 años fue trasladado al Hospital de Salto, pero se constató su fallecimiento.
Luego, el agresor fue detenido cuando circulaba en moto por Magallanes y Municipio.
En la escena trabaja la Policía Científica, con personal de Investigaciones y Fiscalía.
