Joven fue asesinado en Salto: atacante fue a buscarlo a la casa y lo apuñaló en la calle

Familiares de la víctima denunciaron que el homicida es otro joven, de 18 años, que fue a buscar a la víctima a su casa y en la vía pública, en calle Varela y 17 Metros, lo lesionó, para después darse a la fuga. El joven de 22 años fue trasladado al Hospital de Salto, pero se constató su fallecimiento.