"Derribar barreras": IMM lanza este viernes servicio de videointerpretación en lengua de señas

La Intendencia de Montevideo lanza este viernes el Call Center de Lenguaje de Señas para 100 dependencias de la comuna.

El coordinador de la Secretaría de Discapacidad, Santiago Aristoy, dijo a Subrayado que es un hito que marcará un antes y un después en el vínculo con la comunidad sorda y con lo que tiene que ver con las barreras comunicacionales.

Entre los 100 puntos habrá un lugar de atención en todos los municipios del departamento, en todas las policlínicas, en lugares dependientes de la intendencia vinculados a la cultura, entre otros espacios de atención al público.

La empresa que provee el servicio es de Antel, "la idea siempre fue aprovechar la tecnología", comentó.

El servicio estará a disposición para la comunidad de lunes a viernes de 9 a 19 horas con intérpretes en lengua de señas. El usuario tendrá la interpretación mediante un móvil.

"En la primera instancia, hay dos vías, hay una que es por un tótem que se va a instalar en algunos lugares, que en la primera instancia eso no va a suceder. Por la que vamos a ir al principio es por la colocación de unos dispositivos donde se apoya el celular y donde está el QR correspondiente a cada uno de estos lugares", explicó.