Joven de 26 años es detenido por un intento de homicidio en Jardines del Hipódromo

Foto: Subrayado.

Un joven de 26 años fue detenido en la mañana de este lunes por policías del Departamento de Homicidios. Tiene antecedentes penales y es acusado de tentativa de homicidio.

El crimen por el que se lo buscaba ocurrió a la una de la tarde del pasado 5 de diciembre en Alsacia y Tesino, en Jardínes del Hipódromo. Allí, un joven de 25 años, con antecedentes penales y consumidor de drogas, recibió una puñalada en la zona lumbar y fue trasladado desde la policlínica del barrio hacia el Hospital Maciel.

En la escena no se hallaron indicios y el caso fue derivado, por la gravedad del estado de salud del hombre, al Departamento de Homicidios que identificó al presunto autor de la puñalada.

La detención fue en una vivienda en la calle Luis Caviglia, en el barrio Bella Italia, cerca del lugar del ataque. El detenido será puesto a disposición de Fiscalía por el delito de intento de homicidio.