RECIBÍ EL NEWSLETTER
Sospechoso de Crimen

Joven de 26 años es detenido por un intento de homicidio en Jardines del Hipódromo

El joven es sospechoso de haber apuñalado a otro en Jardines del Hipódromo, a principios de diciembre.

Foto: Subrayado.&nbsp;

Foto: Subrayado. 

Un joven de 26 años fue detenido en la mañana de este lunes por policías del Departamento de Homicidios. Tiene antecedentes penales y es acusado de tentativa de homicidio.

El crimen por el que se lo buscaba ocurrió a la una de la tarde del pasado 5 de diciembre en Alsacia y Tesino, en Jardínes del Hipódromo. Allí, un joven de 25 años, con antecedentes penales y consumidor de drogas, recibió una puñalada en la zona lumbar y fue trasladado desde la policlínica del barrio hacia el Hospital Maciel.

En la escena no se hallaron indicios y el caso fue derivado, por la gravedad del estado de salud del hombre, al Departamento de Homicidios que identificó al presunto autor de la puñalada.

sentencia de entre 13 y 15 anos para los nueve imputados en el caso roslik
Seguí leyendo

Sentencia de entre 13 y 15 años para los nueve imputados en el caso Roslik

La detención fue en una vivienda en la calle Luis Caviglia, en el barrio Bella Italia, cerca del lugar del ataque. El detenido será puesto a disposición de Fiscalía por el delito de intento de homicidio.

Temas de la nota

Lo más visto

Sindicato Guardia Republicana
HOMENAJE

Murió Vergan, perro del K9 que hizo historia en la profesionalización del adiestramiento canino: "El honor también camina en cuatro patas"
HASTA LAS 20 HORAS

Inumet emitió una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas
CIUDAD VIEJA

Persecución terminó con un hombre detenido que circulaba en un auto con cocaína, tusi, éxtasis y marihuana
ACTUALIZACIÓN

Policía investiga balacera en Piedras Blancas que dejó a una mujer asesinada y a cinco jóvenes heridos
FLORIDA Y MALDONADO

Un hombre que vivía en la calle y tenía problemas de salud fue encontrado muerto en Barrio Sur

Te puede interesar

Sentencia de entre 13 y 15 años para los nueve imputados en el caso Roslik
Policiales

Sentencia de entre 13 y 15 años para los nueve imputados en el caso Roslik
Foto: FocoUy.
Mirá en qué zonas

Inumet emite advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes en parte del país
Foto: Subrayado, archivo. Allanamiento del Departamento de Homicidios. video
Balacera del sábado

Hay dos detenidos por la balacera que dejó una mujer muerta y cinco jóvenes heridos en Piedras Blancas

Dejá tu comentario