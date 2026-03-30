La Policía encontró a un joven de 23 herido de bala en sus piernas en Puntas de Soto y Veracierto, en el barrio Flor de Maroñas.
Joven de 23 años fue encontrado con heridas de bala en sus piernas y trasladado en patrullero a policlínica
La víctima estaba en Puntas de Soto y Veracierto, pero no fue en ese lugar donde ocurrió el ataque y la Policía busca indicios para llegar a la escena.
Fue trasladado en un patrullero hasta la policlínica de Malinas.
Las autoridades buscan determinar dónde ocurrió el ataque, porque la escena de los disparos no es la misma que en la que lo encontraron herido.
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