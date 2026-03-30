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FLOR DE MAROÑAS

Joven de 23 años fue encontrado con heridas de bala en sus piernas y trasladado en patrullero a policlínica

La víctima estaba en Puntas de Soto y Veracierto, pero no fue en ese lugar donde ocurrió el ataque y la Policía busca indicios para llegar a la escena.

policlinica-malinas

Fue trasladado en un patrullero hasta la policlínica de Malinas.

Las autoridades buscan determinar dónde ocurrió el ataque, porque la escena de los disparos no es la misma que en la que lo encontraron herido.

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