Una mujer de 33 años fue imputada por abuso sexual su sobrina adolescente, de la que estaba a cargo. Ocurrió en Rocha.
Imputaron a una mujer de 33 años por abuso sexual contra su sobrina adolescente, de quien estaba a cargo
La mujer debe cumplir 180 días de medidas limitativas mientras avanza la investigación. La menor está al amparo de INAU.
La denuncia fue radicada en enero de 2025. Fue la víctima, de 16 años, quien hizo la denuncia y relató que su tía tuvo "comportamientos indebidos" luego de "una ingesta de alcohol".
La investigación comenzó y la adolescente fue puesta al amparo del INAU.
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En marzo de 2026 hubo audiencia de formalización y la mujer de 33 años fue imputada por un delito de abuso sexual sin contacto corporal agravado en concurso formal con un delito de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad o a la guarda en calidad de autora. Debe cumplir medidas limitativas por 180 días mientras continúa la investigación.
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