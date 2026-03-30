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ROCHA

Imputaron a una mujer de 33 años por abuso sexual contra su sobrina adolescente, de quien estaba a cargo

La mujer debe cumplir 180 días de medidas limitativas mientras avanza la investigación. La menor está al amparo de INAU.

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Una mujer de 33 años fue imputada por abuso sexual su sobrina adolescente, de la que estaba a cargo. Ocurrió en Rocha.

La denuncia fue radicada en enero de 2025. Fue la víctima, de 16 años, quien hizo la denuncia y relató que su tía tuvo "comportamientos indebidos" luego de "una ingesta de alcohol".

La investigación comenzó y la adolescente fue puesta al amparo del INAU.

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En marzo de 2026 hubo audiencia de formalización y la mujer de 33 años fue imputada por un delito de abuso sexual sin contacto corporal agravado en concurso formal con un delito de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad o a la guarda en calidad de autora. Debe cumplir medidas limitativas por 180 días mientras continúa la investigación.

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