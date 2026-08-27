Un ataque a tiros en Jardines del Hipódromo dejó a un joven de 19 años en estado grave

Un joven de 19 años está grave luego de ser baleado en un ataque a tiros ocurrido en inmediaciones de Ferrara y Acrópolis, en el barrio Jardines del Hipódromo.

De acuerdo a la información a la que accedió Subrayado, la víctima iba en moto junto a un acompañante cuando le dispararon desde un auto.

El baleado fue trasladado en grave estado a la policlínica de Malinas, mientras que la Policía detuvo al autor de los disparos.

Información que tiene la Policía indica que el joven estaba requerido por la Brigada de Delitos Automotores ya que venía cometiendo varios robos en la zona y que además, el autor de los disparos sería víctima de uno de alguno de los robos. #AHORA | La Policía trabaja en las calles Acrópolis y Ferrara tras un ataque a balazos a un joven de 19 años. Circulaba en moto con otra persona cuando fue atacado desde un auto. Fue derivado a la policlínica de Malinas y se encuentra grave. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/o5rN2QLFP5 — Subrayado (@Subrayado) August 27, 2026