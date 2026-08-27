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DETUVIERON AL AUTOR DE LOS DISPAROS

Un ataque a tiros en Jardines del Hipódromo dejó a un joven de 19 años en estado grave

La víctima iba en moto cuando la siguieron y le dispararon. El hecho ocurrió en Ferrara y Acrópolis. Fue trasladada a la policlínica de Malinas. La Policía detuvo al autor de los disparos.

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Un joven de 19 años está grave luego de ser baleado en un ataque a tiros ocurrido en inmediaciones de Ferrara y Acrópolis, en el barrio Jardines del Hipódromo.

De acuerdo a la información a la que accedió Subrayado, la víctima iba en moto junto a un acompañante cuando le dispararon desde un auto.

El baleado fue trasladado en grave estado a la policlínica de Malinas, mientras que la Policía detuvo al autor de los disparos.

Foto: Subrayado. Policlínica de Capitán Tula en Piedras Blancas.
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Información que tiene la Policía indica que el joven estaba requerido por la Brigada de Delitos Automotores ya que venía cometiendo varios robos en la zona y que además, el autor de los disparos sería víctima de uno de alguno de los robos.

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