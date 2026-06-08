Joven de 21 años resultó politraumatizado tras ser golpeado a la salida de un boliche en la ciudad de Rivera

Un joven de 21 años fue golpeado a la salida de un boliche en Rivera y sufrió politraumatismos. La Policía detuvo a uno de los agresores y busca a otros responsables.

Fue a la salida del local de la avenida Sarandí entre Faustino Carámbula y Monseñor Vera, en el centro. Se encontraba frente a una red de cobranzas y fue sorprendido por individuos que comenzaron a golpearlo.

La víctima logró retirarse del lugar y dirigirse a su domicilio para luego radicar la denuncia. Mediante el análisis de los videos difundidos en Instagram, la Policía identificó a un hombre de 24 años que ya había sido detenido por desacato.

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La Fiscalía de 1º turno dispuso derivar las actuaciones a Investigaciones, el relevamiento de las cámaras, el informe del video mediante analítica y registro fotográfico de la vestimenta del indagado. Deberá comparecer este martes.

Personal de la Dirección de Investigaciones y de la Sección Analítica continúan trabajando en la recolección de evidencias y registros fílmicos que permitan visualizar la agresión sufrida por la víctima, realizar el seguimiento de las partes intervinientes y mantener informada a la sede.

Está trabajando la Dirección de Investigaciones para avanzar en la identificación de los otros participantes.