allanamientos

Joven de 18 años detenido como sospechoso de haber matado a un hombre antes de Nochebuena en Malvín Norte

Había sido el primero de la seguidilla de homicidios en Navidad. Este jueves, la Policía hizo cuatro allanamientos en Malvín Norte en busca del autor.

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado. Escena del homicidio del 23 de diciembre en Malvín Norte.

El Departamento de Homicidios hizo cuatro allanamientos este jueves en Malvín Norte, Montevideo, en busca del autor de un homicidio cometido el 23 de diciembre en el barrio, en perjuicio de un hombre de 33 años, sin antecedentes penales.

En una de las casas, los efectivos encontraron a quien buscaban como el principal sospechoso: un joven de 18 años, sin antecedentes penales, supo Subrayado. Ahora quedó a disposición de la fiscal Adriana Edelman, que asumió la investigación, en conjunto con Homicidios.

El crimen había ocurrido sobre las once de la mañana de aquel martes 23 de diciembre en Pasaje 172 esquina Mataojo. La víctima fue atacada a tiros cuando se encontraba en el patio de una casa. Fue baleada en la cabeza, en el pecho y en el abdomen, y murió en el lugar.

Vecinos escucharon entonces varios disparos y llamaron a la Policía, que al llegar al lugar halló el cuerpo y, en la escena, diez casquillos y un proyectil.

Los investigadores creen que el crimen está vinculado a un problema por consumo de drogas. Hacia allí apunta la investigación. Este homicidio fue el primero de una seguidilla de muertes violentas ocurridas en torno a la Navidad. En total, fueron siete entre la mañana del martes 23 y la madrugada del jueves 25 en Montevideo.

