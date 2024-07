Josema Giménez: "Tuvimos que meternos como pedo para arriba de la tribuna a sacar a nuestros seres queridos"

Los incidentes no se vieron en la transmisión oficial, pero los periodistas uruguayos que estaban en el estadio relataron lo que pasó en sus distintos medios.

Y así lo denunció Giménez en nota con la transmisión oficial de la Copa, en la cancha: “Dejame decirte otra cosa porque sé que te quieren cortar. Que tengan cuidado, porque las familias están en la tribuna. Le hicieron una avalancha a nuestras familias, un cierto sector de la hinchada de Colombia y no nos dejan hablar en el micrófono. Esto es un desastre”.

Luego agregó: “Nuestra familia corrió peligro. Tuvimos que meternos como pedo para arriba de la tribuna a sacar a nuestros seres queridos con bebés chiquitos recién nacidos. Un desastre todo. No había un solo policía. Cayeron a la media hora. Un desastre, y nosotros ahí dando la cara por los nuestros”.

“Ojalá que esto, los que están organizando esto, tengan un poco más de cuidado con las familias y con la gente en los alrededores de los estadios que es todo un desastre porque en todos los partidos pasa lo mismo. Nuestras familias están sufriendo por culpa de algunos que se toman dos traguitos de alcohol, que no saben tomar, que se comportan como unos niños y no son decentes. Ojalá tengan precaución en los próximos partidos y que no vuelva a suceder esto porque es un desastre”, finalizó el segundo capitán de la Selección Uruguaya.

En los videos que se compartieron en redes sociales se ve parte de los incidentes, cuando algunos jugadores de Uruguay suben a la tribuna y se toman a golpes de puño con un grupo de hinchas de Colombia.