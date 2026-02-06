RECIBÍ EL NEWSLETTER
MEC AL PARLAMENTO

José Carlos Mahía irá el 18 de febrero a la Comisión Permanente ante convocatoria de Robert Silva

El senador colorado entiende es hay “retrocesos” en materia educativa desde que asumieron las actuales autoridades y cuestiona el proyecto del gobierno de crear una Universidad de la Educación.

Foto: Subrayado. José Carlos Mahía, ministro de Educación y Cultura.

Foto: Subrayado. José Carlos Mahía, ministro de Educación y Cultura.

El 18 de febrero concurrirá a la Comisión Permanente del Parlamento el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, tras la convocatoria del senador del Partido Colorado, Robert Silva.

La concurrencia del titular de la cartera será con la compañía del presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani.

Silva entiende es hay “retrocesos” en materia educativa desde que asumieron las actuales autoridades y cuestionará el proyecto que defiende el gobierno de crear una Universidad de la Educación.

Foto: Subrayado. José Carlos Mahía, ministro de Educación y Cultura.
Seguí leyendo

Mahía opinó sobre la letra de Doña Bastarda: "Me pega fuerte, creo que es innecesario ese recurso"

El legislador colorado se expresó en redes sociales con respecto a la convocatoria. “Sin evidencia y sin evaluaciones el gobierno da marcha atrás en educación afectando en particular a los que menos tienen. Por ello hemos convocado a las autoridades al parlamento el próximo 18 de febrero”, escribió en X el legislador colorado.

Esta será la segunda vez que Mahía concurra al Parlamento. La anterior fue en diciembre en régimen de interpelación por la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza.

En esta oportunidad, será en régimen de comisión general.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Joanicó y comercio

Joven en moto murió tras chocar con un ómnibus en un cruce con semáforos en La Unión
LA POLICÍA INVESTIGA

Un delincuente robó cerca de 70.000 dólares de un local de criptomonedas en la zona del Cordón
Barrio sur y centro

Incidentes en el Desfile de Llamadas: un hombre apuñalado y otro detenido con un arma en la cintura
MUNICIPIO E

En marzo comenzará la distribución de contenedores intradomiciliarios en Carrasco y Malvín
BAJARON 40%

Intendencia de Canelones valida unas 400 multas diarias aplicadas por los radares por excesos de velocidad

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Homicidio en Parque Carrasco, Canelones. video
Canelones

Tiroteo en Parque Carrasco termina con un hombre muerto: fue el tercer homicidio en menos de 24 horas
Robó varios comercios y cayó tras insólita persecución con un palo de amasar: fue a prisión y esta es su historia criminal video
condenado

Robó varios comercios y cayó tras insólita persecución con un palo de amasar: fue a prisión y esta es su historia criminal
Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del homicidio en La Cruz de Carrasco. video
Homicidio en montevideo

Un hombre fue asesinado en La Cruz de Carrasco: recibió 17 disparos

Dejá tu comentario