Mahía opinó sobre la letra de Doña Bastarda: "Me pega fuerte, creo que es innecesario ese recurso"

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía , se refirió a la polémica generada por un fragmento del espectáculo 2026 de la murga Doña Bastarda y sostuvo que se trata de una situación sensible en la que conviven la libertad de expresión y el impacto simbólico de determinados recursos.

“Es una cornisa compleja. En Uruguay tenemos por suerte garantizada la libertad de expresión”, valoró el ministro al ser consultado por Subrayado sobre la letra.

Mahía señaló que, a nivel personal, el recurso utilizado le genera rechazo por su carga histórica. “A mí me pega fuerte, creo que es innecesario ese recurso por lo que significa simbólicamente, por la historia, no por el presente”, señaló.

Y agregó: “Podré tener posición institucional respecto a lo que pasa en Gaza, a las acciones del gobierno de Israel, pero otra cosa es lo que pasó con generaciones precedentes”.

El ministro consideró que eso “puede ser leído como algo hiriente”. “Creo que la habilitación corresponde, mi opinión es sobre el recurso, sobre el énfasis, sobre haber utilizado esa expresión”, sumó.

“Contiene mucho más herida hacia la historia del pueblo judío que hacia el presente que es lo que, aparentemente, quería significar”, indicó Mahía.

La polémica se dio luego de que una calificadora del INAU considerara inicialmente que el espectáculo no era apto para todo público. Tras una apelación presentada por el conjunto, un tribunal integrado por Silvia Belbuzzi y Alba Díaz revirtió esa calificación y resolvió que el cuplé puede representarse sin modificaciones.

Para el INAU, de esta forma, el espectáculo de Doña Bastarda es apto para todo público y puede usarse en carnaval.

El cuestionamiento se centra en un fragmento del espectáculo titulado “Patria o tumba”. El texto es el siguiente.

A matar y a cantar

Yo juro por mi patria

aunque cueste y aunque duela

tiro abajo las escuelas

y los hospitales vuelan

y donde la prensa insista

te fusilo periodistas

lamento si alguien se enoja

rompo la Cruz Roja

y a los que me llamen nazi

sin tregua y sin compasión

los encierro en una jaula

y los convierto en jabón.