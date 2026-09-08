José Armuz es el primer docente de Matemáticas ciego del país y habla sobre los desafíos de la inclusión educativa

José Amuz es el primer docente de Matemáticas ciego del país. Durante 20 años desafió al sistema y logró recibirse.

Hoy es docente en el liceo de Mercedes y en la UTU del departamento, y reclama que Secundaria no garantiza las condiciones necesarias para el correcto ejercicio de su trabajo.

"Fueron 20 años en los que los profesores no se animaban a darme clase, no habían profesores en algunos años, y cuando me recibí, en diciembre del 2018 pensé que en ese momento salía del laberinto, que la inclusión estaba dada, pero me encontré con un laberinto mucho peor y más insensible, que fue el del sistema educativo", contó Armuz a Subrayado.

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Las barreras con las que se encuentra José en un salón de clases son diversas: las libretas docentes no son accesibles, tampoco las herramientas digitales y un sinfín de aspectos que complejizan al correcto ejercicio de su profesión.

Para poder dar clases necesita un asistente, una figura docente que no ha sido oficializada por el sistema y trabaja en la actualidad con un vacío legal.

"El ayudante no se sabe si es de docencia directa. No se sabe si yo renuncio, si lo arrastro y lo dejo sin trabajo, no genera antigüedad, no hay nada claro", explicó.

Hasta el año 1993, José era capitán del Ejército con un futuro prometedor, pero una enfermedad lo dejó ciego y su vida cambió por completo.

La docencia siempre le gustó y fue así que se convirtió en el primer docente de Matemática ciego del país.

"Es acostumbrarse a vivir de una manera diferente. Duele, pero se puede hacer, es un gran desafío", contó. Hoy busca "dejarles algún camino" a los otros docentes ciegos que ya hay en el país y a los estudiantes.

Desde Secundaria admiten que este es un problema del sistema, que lesionan los derechos de los docentes con discapacidad que no pueden ejercer plenamente la profesión para la que se formaron. También señalan que esto es un problema para los docentes así como para el alumnado.

El director de Secundaria, Manuel Oroño, aseguró que en la órbita de ANEP se está trabajando en un plan de accesibilidad total.