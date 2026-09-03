RECIBÍ EL NEWSLETTER
PROTAGONISTAS

Es dibujante y barbero, retrató a Ruben Rada en un corte de pelo y se viralizó en redes sociales

Andrés Germán Fondo escuchaba a Rada de chico, la noticia lo impactó y decidió hacerle un homenaje a su estilo.

rada-corte-pelo-

Andrés Germán Fondo es dibujante y barbero, combina su técnica para dibujar y realiza retratos con los cortes de pelo; las obras de arte le insumen prácticamente 5 horas en los casos más minuciosos.

Los retratos son un recreo en su trabajo y no forman parte de los servicios de la barbería, entre ellos se destacan Bizarrap, Duki, Cerati, Darwin Núñez, Chester Bennington, Tupac Shakur y Canserbero.

"Un día se me ocurrió fusionar los dos mundos, por un lado la parte artística de la caricatura y el dibujo con la parte de la barbería que es lo que hoy en día ejerzo (...) es algo que lo hago por amor al arte y también para dar un poco de personalidad a mi trabajo", dijo.

un taller de radio de un hogar puertas abiertas busca darle voz a las personas en situacion de calle
Seguí leyendo

Un taller de radio de un hogar puertas abiertas busca darle voz a las personas en situación de calle

En los últimos días, una de sus obras se viralizó inmediatamente por las redes sociales: un retrato y homenaje a Ruben Rada.

"La música de Rada nos acompañó a lo largo de todos estos años, de chico escuchaba música de Rada. La noticia nos impactó a todos y fue una manera de hacer un homenaje y realmente me gustaba poder hacerlo porque me gusta lo que hizo Rada (...) conseguí al modelo, fue todo a último momento", contó.

Y agregó: "El retrato, a mi parecer, logró captar la esencia. Siento que veo el dibujo y estoy conforme. Para mí es lo más importante, sentirme conforme yo primero con lo que hice para poder compartirlo con otros".

En la barba hizo decoloración para generar ese efecto, dándole mayor realismo e impacto visual. "Es lo que más me gusta lograr, tener intervenciones que tengan impacto visual y que a la gente le llame la atención, le de curiosidad", comentó.

Temas de la nota

Lo más visto

Los imputados de la red ilegal que captaba víctimas de accidente de tránsito, en la audiencia del miércoles de noche. Foto: Miguel Chagas, Subrayado.
ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR

Diez condenados y dos imputados en red de abogados, inspectores, policías y enfermeros que captaban víctimas de accidentes
EN CAPILLA DE CELLA

Dos jóvenes crearon un santuario de animales en Canelones: el lunes rescataron a un chancho con dos días de vida
FACULTAD DE MEDICINA

Padre de la joven agredida en Medicina: "Casi sin mediar palabra la atacó, si no es intento de femicidio, ¿qué es?"
SINIESTRO DE TRÁNSITO EN FLORES

Una persona fallecida y tres lesionadas dejó un accidente frontal en ruta 3 de Flores
FUE TRASLADADO A OTRO LUGAR

El BROU inició un sumario con separación del cargo al gerente de la sucursal de Pando tras robo millonario

Te puede interesar

Padre de la joven agredida en Medicina: Casi sin mediar palabra la atacó, si no es intento de femicidio, ¿qué es? video
FACULTAD DE MEDICINA

Padre de la joven agredida en Medicina: "Casi sin mediar palabra la atacó, si no es intento de femicidio, ¿qué es?"
Intento de femicidio en Medicina es un caso muy aislado y el tema de fondo es la violencia, dijo el presidente video
orsi ANALIZÓ ABORDAJE DE SECUNDARIA

Intento de femicidio en Medicina es un "caso muy aislado" y "el tema de fondo es la violencia", dijo el presidente
Orsi se reunirá este viernes mano a mano con Ojeda, Mieres y Manini, y la semana que viene lo hará con Delgado video
INTERCAMBIO SOBRE POLÍTICA INTERNACIONAL

Orsi se reunirá este viernes "mano a mano" con Ojeda, Mieres y Manini, y la semana que viene lo hará con Delgado

Dejá tu comentario