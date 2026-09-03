Es dibujante y barbero, retrató a Ruben Rada en un corte de pelo y se viralizó en redes sociales

Andrés Germán Fondo es dibujante y barbero, combina su técnica para dibujar y realiza retratos con los cortes de pelo; las obras de arte le insumen prácticamente 5 horas en los casos más minuciosos.

Los retratos son un recreo en su trabajo y no forman parte de los servicios de la barbería, entre ellos se destacan Bizarrap, Duki, Cerati, Darwin Núñez, Chester Bennington, Tupac Shakur y Canserbero.

"Un día se me ocurrió fusionar los dos mundos, por un lado la parte artística de la caricatura y el dibujo con la parte de la barbería que es lo que hoy en día ejerzo (...) es algo que lo hago por amor al arte y también para dar un poco de personalidad a mi trabajo", dijo.

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En los últimos días, una de sus obras se viralizó inmediatamente por las redes sociales: un retrato y homenaje a Ruben Rada.

"La música de Rada nos acompañó a lo largo de todos estos años, de chico escuchaba música de Rada. La noticia nos impactó a todos y fue una manera de hacer un homenaje y realmente me gustaba poder hacerlo porque me gusta lo que hizo Rada (...) conseguí al modelo, fue todo a último momento", contó.

Y agregó: "El retrato, a mi parecer, logró captar la esencia. Siento que veo el dibujo y estoy conforme. Para mí es lo más importante, sentirme conforme yo primero con lo que hice para poder compartirlo con otros".

En la barba hizo decoloración para generar ese efecto, dándole mayor realismo e impacto visual. "Es lo que más me gusta lograr, tener intervenciones que tengan impacto visual y que a la gente le llame la atención, le de curiosidad", comentó.