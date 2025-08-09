Sábado frío, con sensaciones térmicas bajas: mirá el pronóstico para el fin de semana

Este sábado 9 de agosto comenzó muy frío, con heladas, y luego con formación de nieblas y neblinas aisladas, señaló el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

Agregó en su pronóstico que la tarde seguirá fría a fresca, con sensaciones térmicas bajas. El cielo estará escasamente nublado.

Hubo temperaturas bajo cero, en la madrugada, en el norte y en el este, según las temperaturas que estaban previstas. En tanto, las máximas oscilan entre 12°C y 15°C.

Mirá el detalle de temperaturas, por zonas, para este sábado.

NORTE:

MAX: 15º

MIN: -2º

SUR:

MAX: 14°

MIN: -2°

ESTE:

MAX: 14º

MIN: -2°

OESTE:

MAX: 15º

MIN: 0º

ÁREA METROPOLITANA:

MAX: 12º

MIN: 2º

Cisneros adelantó que el domingo habrá un inicio de jornada muy frío, nuevamente, con heladas y también nieblas y neblinas aisladas.

La tarde seguirá con tiempo estable presentando condiciones frescas, con cielo ligeramente nublado y marcado descenso de temperatura en la noche.

Mirá las temperaturas previstas para el domingo.

NORTE:

MAX: 17º

MIN: 0º

SUR:

MAX: 15º

MIN: 0°

ESTE:

MAX: 15°

MIN: 0°

OESTE:

MAX: 17°

MIN: 2º

ÁREA METROPOLITANA:

MAX: 14°

MIN: 6°