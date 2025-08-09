Este sábado 9 de agosto comenzó muy frío, con heladas, y luego con formación de nieblas y neblinas aisladas, señaló el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.
Sábado frío, con sensaciones térmicas bajas: mirá el pronóstico para el fin de semana
El fin de semana se mantendrá frío, con heladas durante la madrugada, señala Nubel Cisneros.
Agregó en su pronóstico que la tarde seguirá fría a fresca, con sensaciones térmicas bajas. El cielo estará escasamente nublado.
Hubo temperaturas bajo cero, en la madrugada, en el norte y en el este, según las temperaturas que estaban previstas. En tanto, las máximas oscilan entre 12°C y 15°C.

Mirá el detalle de temperaturas, por zonas, para este sábado.
NORTE:
MAX: 15º
MIN: -2º
SUR:
MAX: 14°
MIN: -2°
ESTE:
MAX: 14º
MIN: -2°
OESTE:
MAX: 15º
MIN: 0º
ÁREA METROPOLITANA:
MAX: 12º
MIN: 2º
Cisneros adelantó que el domingo habrá un inicio de jornada muy frío, nuevamente, con heladas y también nieblas y neblinas aisladas.
La tarde seguirá con tiempo estable presentando condiciones frescas, con cielo ligeramente nublado y marcado descenso de temperatura en la noche.
Mirá las temperaturas previstas para el domingo.
NORTE:
MAX: 17º
MIN: 0º
SUR:
MAX: 15º
MIN: 0°
ESTE:
MAX: 15°
MIN: 0°
OESTE:
MAX: 17°
MIN: 2º
ÁREA METROPOLITANA:
MAX: 14°
MIN: 6°
