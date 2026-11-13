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POR SU DISCO TARACÁ

Jorge Drexler ganó tres Grammy Latinos, uno con Facundo Balta, y dedicó el premio a Ruben Rada: "el mejor de todos"

Una vez más Jorge Drexler fue reconocido por su música y composición en los Grammy Latinos, y cerró la noche con tres premios, uno compartido con el también uruguayo Facundo Balta. La dedicatoria a Ruben Rada.

Jorge Drexler y sus tres nuevos Grammy Latinos. Foto: AFP

Jorge Drexler y sus tres nuevos Grammy Latinos. Foto: AFP

Jorge Drexler ganó tres Grammy Latino más en la noche del jueves, uno con Facundo Balta, y dedicó los premios a Ruben Rada, fallecido hace poco, a quien señaló como “el mejor de todos”.

Drexler ganó el Grammy a Mejor Álbum de Cantautor, por su disco Taracá.

Ganó también con la canción “El tambor chico” el premio a Mejor Canción de Raíces, compuesta con el joven Facundo Balta.

Foto: Canal 10. Gran Hermano Uruguay.
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Este premio fue presentado por Julieta Rada, y fue aquí cuando Drexler hizo la dedicatoria especial: “Esta es una canción que homenajea a un tambor, de un ritmo que se llama candombe, que es nuestro ritmo, afrouruguayo, somo un país muy chiquito, tres millones y algo de habitantes. Teniendo a Julieta Rada en el escenario por supuesto que esto se lo queremos dedicar al gran Ruben Rada, nuestro maestro, que nos dejó hace poco, el mejor de todos”, dijo Drexler.

El uruguayo también se llevó el gramófono a la Mejor Canción Alternativa, por el tema “Ante la duda, baila”.

La noche de Rosalía y Milo J

La española Rosalía y el argentino Milo J fueron los destacados de la noche con los premios más relevantes.

Rosalía ganó el Grammy al Mejor Álbum del Año, por “Lux”, en tanto Milo J se llevó el premio a la Grabación del Año con “Niño”.

Los premios a la Mejor Canción del Año y la Mejor Canción Pop fueron para Rosalía con “La Perla”.

En tanto, la Mejor Interpretación Urbana fue para Milo J, con “Gil”.

Algunos de los premios destacados entregados el jueves de noche en Las Vegas:

Mejor álbum contemporáneo de pop: ¿Y Ahora Qué +? -Alejandro Sanz

Mejor álbum de pop tradicional: Yo Canto 2 - Laura Pausini

Mejor interpretación de reguetón: "Verano Rosa" – KAROL G ft. Feid

Mejor álbum de música urbana: Tropicoqueta – KAROL G

Mejor álbum de rock: Shine – Fito Páez

Mejor álbum de música alternativa: "LUX (Obras Completas)" – Rosalía

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