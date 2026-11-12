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Por primera vez hay cinco hombres nominados en Gran Hermano Uruguay; ya se puede votar para la eliminación

“¡TENEMOS PLACA! Ahora la decisión está en sus manos”, anunció Gran Hermano Uruguay a través de sus redes sociales.

Foto: Canal 10. Gran Hermano Uruguay.

Foto: Canal 10. Gran Hermano Uruguay.

“¡TENEMOS PLACA! Ahora la decisión está en sus manos”, anunció Gran Hermano Uruguay a través de sus redes sociales, luego de una nueva jornada de nominaciones.

Bruno Reyes fue el participante que recibió más votos de sus compañeros, con un total de siete. En segundo lugar quedó Matías Calimares, con seis; seguido por Bruno Acevedo, que obtuvo cinco votos. Fabricio Bianchessi y Juan Martín Santana recibieron cuatro votos cada uno.

De esta manera, por primera vez desde que comenzó Gran Hermano Uruguay, la placa quedó integrada únicamente por hombres.

El momento en el que el Colo anuncia la eliminación de Agustina de Gran Hermano Uruguay.
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Agustina fue eliminada de Gran Hermano Uruguay: "Si me tenía que sacar alguien, que me saque Tai"

El líder de la semana, Esteban, tendrá la posibilidad de salvar a uno de los cinco nominados y modificar así la placa de cara a la próxima eliminación.

En esta instancia, Tai Dudok hizo la espontánea: le dio tres votos a Jazmín Esquivel y dos a Fabricio Bianchessi.

Para votar a quién querés que abandone la casa, se debe enviar un mensaje de texto con la palabra VOTO seguida del nombre del participante al 7020. También se puede votar a través de la aplicación de Pago Después.

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