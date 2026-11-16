El cantautor uruguayo Jorge Drexler fue nominado a dos categorías de los premios Grammy, con canciones de su disco "Taracá".

Las nominaciones son para “Taracá” en mejor álbum de rock latino y “¿Cómo se ama?” en mejor canción latina.

“Dos reconocimientos que, desde diferentes lugares, reflejan la amplitud de una propuesta artística en permanente movimiento. La palabra, la música y la experimentación conviven en una obra que transita con naturalidad entre distintos géneros, tradiciones y territorios, y que encuentra en el diálogo entre culturas uno de sus principales motores creativos”, señalan.

Seguí leyendo Jorge Drexler ganó tres Grammy Latinos y dedicó el premio a Ruben Rada: "el mejor de todos"

Drexler viene de ganar tres Grammy Latinos por mejor álbum cantautor, mejor canción alternativa y mejor canción de raíces, en la ceremonia, hizo una versión de “Las Palabras”.

Además, en Estados Unidos, el uruguayo con tres décadas de carrera realizó un concierto en el Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles en el marco de su “Taracá Tour”.

“Los tres recientes gramófonos recibidos por Drexler vienen a poner en valor la singularidad de un disco arraigado en la tradición musical uruguaya, que encuentra en la clave del candombe su hilo conductor y que, desde ahí, se abre al diálogo con otras culturas, generaciones y sensibilidades artísticas. Un álbum en el que el tambor y la palabra cobran especial protagonismo, y que convierte la tradición en un territorio fértil para la experimentación y la búsqueda de nuevos sonidos”, indican en un comunicado.

El músico seguirá girando por España, México, Perú, República Dominicana y Ecuador.