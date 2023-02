Jorge Díaz dijo que "es muy posible" que haya pedido información sobre Adrián Peña a la Universidad Católica

“Digo es posible, no tengo la certeza, si fue, fue allá por diciembre, fines de noviembre o diciembre, no recuerdo exactamente, porque había algunos dirigentes donde la información, porque lo primero que uno hace es chequear información de fuente abierta. Por ejemplo, Luis Alberto Lacalle Pou es abogado egresado de la UCU, (Rodrigo) Ferrés es abogado egresado de la UCU, (Álvaro) Delgado es veterinario egresado de la Udelar, (Azucena) Arbeleche es economista egresada de la Udelar.

Y había algunos casos, yo estoy casi seguro que Peña estaba entre ellos, donde la información de fuente abierta era contradictoria, porque había algunos lugares, por ejemplo, la página, creo que era del Ministerio de Ambiente, donde no figuraba ninguna profesión y había una página del Parlamento donde figuraba con una profesión”, agregó sobre la situación de Peña.

“Y ahí es posible, yo mandé varios mails a diferentes dependencias pidiendo esa información. Ahora, si de eso se pretende inferir que yo le pasé la información al periodista (Guillermo) Draper (de Búsqueda) es totalmente falso. Porque la respuesta de la Católica fue que no me podía dar esa información. La idea era ahora cuando me reintegrara buscar otra forma de corroborarla, o no, quedaría ahí ese casillero vacío”, agregó Díaz.

“Yo lo que sabía era que (Peña) figuraba como licenciado en la página del Parlamento y no figuraba con ese título en la página del Ministerio. Y de que no tenía el título me enteré por Búsqueda.

Yo no miento, a diferencia de otros. ¿El problema acá es que el señor Peña no tenía título, o el problema es quién le llevó la información al periodista?”, finalizó.

Peña renunció como ministro de Ambiente el lunes de esta semana tras reconocer que mintió sobre su título universitario. Había cursado toda la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Católica pero no tenía el título cuando se presentaba como tal porque recién en marzo de 2022 defendió la tesis de grado y, además, le quedaba por completar un curso corto de una semana, según informó Búsqueda.