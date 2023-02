Díaz calificó de "falsedad" lo que dice jerarca policial en chat con Astesiano

“Fui citado en calidad de testigo por la simple razón de que aparezco mencionado en un chat que se ha hecho público entre Astesiano y Berriel. Concretamente me preguntó sobre si conocía a alguna de las dos personas, no conozco a ninguna de las dos, puede ser que ocasionalmente a Berriel lo haya tratado, pero nunca tuve ningún vínculo con él y a Astesiano no lo conozco”, aseguró el ex Fiscal de Corte Díaz en rueda de prensa tras su declaración ante la fiscal que lleva adelante el caso Astesiano, Gabriela Fossati.