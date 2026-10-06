Jorge Díaz sobre asesor de edil condenado por lavado de activos: "No funcionaron las alertas que debieron funcionar"

El prosecretario de Presidencia Jorge Díaz reunió este martes a la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos para analizar el caso de Pablo Leiva, condenado por lavar dinero del narcotráfico. Leiva era asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez, desvinculado el lunes del Partido Nacional como sanción por dos años.

Díaz aseguró que en este caso "no funcionaron las alertas que debieron funcionar”, en referencia a los locales de pagos y “el uso de grandes cantidades de dinero en billetes de baja denominación".

“Se hizo un análisis de la estrategia nacional de riesgo, aprobada en el año 2023, y que no contempla algunos riesgos que se vieron, aparentemente explicitados en los hechos de pública notoriedad, por ejemplo la utilización de redes de pago que no están incluidas en la valoración nacional de riesgo”, explicó Díaz en rueda de prensa.

“Lo que nos llevamos como deberes es trabajar sobre una modificación de la evaluación nacional de riesgo de Uruguay para incluir algunos aspectos que hoy no están incluidos”, agregó, y explicó a qué se refiere: “Hay un dato real, no funcionaron las alertas que debieron funcionar, el uso de dinero en efectivo en grandes cantidades ya de por sí es un elemento indicativo de riesgo, y el uso de grandes cantidades de dinero en efectivo en billetes de baja denominación, mucho más todavía”.

Díaz adelantó que la Comisión analizará y propondrá cambios para “incluir aspectos de riesgo que hoy no están”.

Además del uso de mucho dinero para pagar cuentas, con billetes de 100 y 200 pesos, como hacía Leiva en un local de pagos, hay otros aspectos a modificar, dijo Díaz, y explicó: “El no desarrollo de una investigación conjunta del delito precedente y el delito de lavado, eso es una acción concreta que sí está prevista en la estrategia y que lamentablemente en este caso concreto, por la información de origen público, no se ha cumplido, y por otro es un reclamo que ha hecho el Ministerio del Interior desde el primer día que se configuró la comisión”.