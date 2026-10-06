Un hombre fue apuñalado y está en CTI: investigan pelea entre vecinos en el barrio Ituzaingó

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Un hombre de 29 años se encuentra internado en cuidados intensivos, estable, luego de que, en la tarde del lunes, resultara herido de arma blanca en la parte izquierda del abdomen. Ante la Policía, denunció que tuvo una pelea con sus vecinos.

El ataque ocurrió sobre las 19:00, momentos en que la Policía recibió varios llamados alertando de que un hombre se encontraba agresivo y hubo desorden entre algunas personas en Alberto Susviela Guarch, esquina Barros Arana, en el barrio Ituzaingó, en el límite con Flor de Maroñas.

Según supo Subrayado, la víctima fue trasladada a la policlínica de Malinas, en Jardines del Hipódromo, y derivada más tarde a otro centro médico para su internación en CTI, donde permanece.

Este martes de mañana, la Policía Científica concurrió al lugar. La investigación fue asumida por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.