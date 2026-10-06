Gabriel Oddone dijo que analizan posibilidad y oportunidad de pasar del gasoil a la nafta el subsidio del boleto

Gabriel Oddone. Foto: FocoUy

El ministro de Economía Gabriel Oddone dijo este martes en el gobierno analizan la posibilidad de pasar del gasoil a la nafta la financiación del subsidio al boleto, algo que han reclamado desde el sector productivo e industrial.

Si bien aseguró que no hay una decisión tomada, Oddone aseguró que es partidario de “hacer más transparente la fijación de subsidios”.

“El subsidio al boleto hoy tiene en la fijación del gasoil su principal componente”, dijo el ministro en rueda de prensa, y agregó: “Es un debate que el sector transportista y la actividad industrial ha planteado hace mucho tiempo de moverlo o desplazarlo por lo menos parcialmente hacia que el subsidio esté asentado en las naftas, y es una discusión oportuna que nosotros hemos estado intercambiando con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Transporte, también atendiendo planteos que son del sector productivo, pero que en ningún caso hay una decisión tomada, simplemente lo que estamos haciendo es evaluar la situación”.

Consultado acerca de si su opinión es favorable, Oddone respondió: “Lo estoy estudiando, para poder tener una postura definitiva. Mi postura en principio es favorable a hacer más transparente la fijación de subsidios, pero como hay una transición que siempre genera costos de transición, hay que evaluar muy bien cómo y cuándo se hace”.