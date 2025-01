Jenifer tras la salida de Giuliano de Gran Hermano: "Si se hubiese quedado, hoy sería todo muy diferente"

La participante que entró en repechaje prometiendo venganza al público, porque Giuliano no le demostró fidelidad cuando ella estuvo afuera, quedó ahora con el corazón destrozado, y esta mañana se refirió a eso.

Ulises opinó que "se siente la ausencia" de quien fue su amigo en la casa. "Pero no hay que demostrar debilidad, porque estamos en el ojo de la tormenta", agregó y Jenifer estuvo de acuerdo.

Por otro lado, Santiago y Luciana analizaron movimientos y consideraron que Sandra está "muy metida en el juego".

"Vos y Ulises desde la semana uno vienen siendo protagonistas, entonces entiendo que quiera ir por ahí", dijo Luciana, sobre lo que puede pensar Sandra.

"Yo no hablaba mucho con ella. Y ahora viene todo el tiempo y me habla, me dice cosas", consideró el uruguayo. Además, confesó que se cuida con cada cosa que le dice, y le dio ese mismo consejo a Luciana.

"Fue duro golpe haber sacado a Nano ayer", sostuvo Santiago, y consideró que no es momento de que se vaya el gran amigo de Nano, Ulises.