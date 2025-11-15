Jefe de la Armada se refirió al estado de los buques y remarcó la necesidad de "un recambio generacional"

El presidente Yamandú Orsi participó este sábado junto a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo , en el acto de conmemoración de los 208 años de la Armada Nacional .

La actividad se realizó en la Plaza de la Armada en la avenida General José María Paz y Mar Ártico, en Punta Gorda.

En el acto, se entregaron medallas al "Mérito al Servicio Naval" al personal superior y subalterno retirado, se colocó una ofrenda floral, se realizaron las 21 salvas, desfiló el agrupamiento naval, y habló el comandante en jefe de la Armada Nacional, almirante José Luis Elizondo .

"Nuestra Armada tiene un rumbo claro porque sabe de dónde viene y las normas le indican para dónde va, herederos de esa Marina de Artigas y Campbell, los que la defendieron con firmeza y actitud ante la adversidad y es por eso que somos llamados a redoblar esos esfuerzos, que con dedicación y profesionalismo y con el honor de ser marinos es que sabremos cumplir", expresó Elizondo en su discurso.

El jefe de la Armada se refirió a la necesidad de la renovación de la flota. "Nadie mejor que nosotros sabe el estado de nuestros medios fluviales marítimos y aeronavales. Quien les puede decir a ustedes, los que están embarcados, cuál es el estado de sus buques, siendo por ello necesario un recambio generacional".

"Tripulantes de la Armada, ustedes son el bien más preciado que tiene nuestra institución. Nuestra esperanza está intacta y el esfuerzo debe continuar, honremos el pasado y dignifiquemos el futuro. Gracias por su dedicación constante y por el apoyo de sus familias. Continuemos navegando juntos por una Armada mejor", concluyó.