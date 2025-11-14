Aduanas incautó 68 celulares marca iPhone y accesorios varios por más de 5 millones de pesos

Un operativo de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) permitió la incautación de 68 celulares marca iPhone y accesorios varios por un monto de más de 5 millones de pesos.

La investigación del Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA) identificó a un grupo de personas que se dedicaba a vender celulares y accesorios ingresados al país en infracción aduanera.

Se individualizaron los puntos de venta de esos productos y con la autorización del Juzgado de Aduanas se realizaron tres allanamientos en Montevideo.

En el primero, se incautaron 32 celulares iPhone 17, 1 celular iPhone 17 Pro Max, 1 celular iPhone 16, 22 auriculares AirPods Pro y 466 case logo Apple.

En el segundo, se requisaron 2 celulares iPhone 13, 14 celulares iPhone 15, 11 celulares iPhone 16, 1 celular iPhone 16 Pro, 2 celulares iPhone 17 y 4 celulares iPhone 17 Pro.

En el tercero, se encontraron 130 fichas logo iPhone, 120 cables logo iPhone y 100 auriculares logo iPhone.

La mercadería fue incautada y la investigación continúa.